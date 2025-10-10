Biển vàng "mắc kẹt" sau khi hết kinh doanh: Chủ xe được đổi lại biển trắng không?

Giải thích: Theo khoản 3, Điều 18 Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe kinh doanh vận tải đã được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen có thể đổi sang biển nền trắng, chữ và số màu đen nếu không còn kinh doanh vận tải. Điều này yêu cầu thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu, biển hiệu theo khoản 4, Điều 19. Quy định nhằm hỗ trợ chủ xe chuyển đổi mục đích sử dụng phương tiện, đảm bảo phù hợp với quy định quản lý giao thông.

Đáp án đúng là: B. Được phép nếu xe không còn kinh doanh vận tải

A. Không được phép trong mọi trường hợp sai B. Được phép nếu xe không còn kinh doanh vận tải đúng C. Chỉ được phép với xe máy chuyên dùng sai D. Được phép nhưng phải đổi cả chứng nhận đăng ký xe sai

Hỏi 1: Đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng được không theo Thông tư 79/2024/TT-BCA?

Giải thích: Theo Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, hồ sơ đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng bao gồm: giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe (theo Điều 10), chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu (khoản 4, điểm d). Các giấy tờ này đảm bảo thủ tục minh bạch, xác nhận xe không còn hoạt động kinh doanh vận tải, phù hợp với quy định pháp luật.

Đáp án đúng là: B. Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải

A. Chỉ cần giấy khai đăng ký xe sai B. Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đúng C. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sai D. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe sai

Hỏi 2: Hồ sơ đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng theo Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA cần giấy tờ gì?

Hỏi 3: Xe đang kinh doanh vận tải muốn đổi biển số nền vàng sang nền trắng có được giữ số cũ không?

A. Được giữ số cũ nếu xe không thay đổi kiểu loại sai B. Không được giữ số cũ trong mọi trường hợp đúng C. Được giữ số cũ nếu có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật sai D. Được giữ số cũ nếu xe cải tạo tổng thành máy sai