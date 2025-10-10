HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biển vàng "mắc kẹt" sau khi hết kinh doanh: Chủ xe được đổi lại biển trắng không?

Bích Câu |

Đây là thắc mắc chung của rất nhiều người, bởi thủ tục chuyển đổi màu biển số liên quan đến các quy định nghiêm ngặt về mục đích sử dụng phương tiện.

5 điều cần biết về quy định đổi biển số xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA

Cùng khám phá quy định đổi biển số xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng được không theo Thông tư 79/2024/TT-BCA?

Đáp án đúng là: B. Được phép nếu xe không còn kinh doanh vận tải

Giải thích: Theo khoản 3, Điều 18 Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe kinh doanh vận tải đã được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen có thể đổi sang biển nền trắng, chữ và số màu đen nếu không còn kinh doanh vận tải. Điều này yêu cầu thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu, biển hiệu theo khoản 4, Điều 19. Quy định nhằm hỗ trợ chủ xe chuyển đổi mục đích sử dụng phương tiện, đảm bảo phù hợp với quy định quản lý giao thông.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Hồ sơ đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng theo Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA cần giấy tờ gì?

Đáp án đúng là: B. Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải

Giải thích: Theo Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, hồ sơ đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng bao gồm: giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe (theo Điều 10), chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu (khoản 4, điểm d). Các giấy tờ này đảm bảo thủ tục minh bạch, xác nhận xe không còn hoạt động kinh doanh vận tải, phù hợp với quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Xe đang kinh doanh vận tải muốn đổi biển số nền vàng sang nền trắng có được giữ số cũ không?

Đáp án đúng là: B. Không được giữ số cũ trong mọi trường hợp

Giải thích: Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe đang kinh doanh vận tải muốn đổi biển số nền vàng sang nền trắng phải ngừng kinh doanh vận tải và làm thủ tục đổi biển mới (khoản 3, Điều 18). Quy định không cho phép giữ số cũ, vì biển số nền vàng gắn với hoạt động kinh doanh vận tải, và việc đổi sang nền trắng yêu cầu cấp biển mới phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân, đảm bảo quản lý giao thông chặt chẽ.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Trường hợp xe cải tạo thay đổi tổng thành máy khi đổi biển số cần thêm giấy tờ gì theo Thông tư 79/2024/TT-BCA?

Đáp án đúng là: B. Chứng nhận nguồn gốc, chứng từ lệ phí trước bạ, và chứng từ chuyển quyền sở hữu tổng thành máy

Giải thích: Theo khoản 4, Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe cải tạo thay đổi tổng thành máy khi đổi biển số cần bổ sung: chứng nhận nguồn gốc, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, và chứng từ chuyển quyền sở hữu tổng thành máy. Nếu tổng thành máy không cùng kiểu loại, cần thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các giấy tờ này đảm bảo xe cải tạo tuân thủ quy định kỹ thuật và pháp lý trước khi đổi biển số.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Khi đổi chứng nhận đăng ký xe do thay đổi trụ sở ngoài phạm vi đăng ký, cần thêm giấy tờ gì theo Thông tư 79/2024/TT-BCA?

Đáp án đúng là: B. Giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14

Giải thích: Theo khoản 4, điểm đ, Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, khi đổi chứng nhận đăng ký xe do thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi đăng ký của cơ quan cấp, chủ xe phải nộp thêm giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14. Giấy tờ này giúp cơ quan quản lý xác minh thông tin xe, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình chuyển đổi đăng ký, hỗ trợ quản lý hành chính hiệu quả.

Tìm hiểu thêm
Tags

luật giao thông

Quizz Soha

đổi lại biển trắng

đổi biển vàng thành biển trắng

Thông tư 79/2024/TT-BCA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại