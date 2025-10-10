Biển vàng "mắc kẹt" sau khi hết kinh doanh: Chủ xe được đổi lại biển trắng không?

Cùng khám phá quy định đổi biển số xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Được phép nếu xe không còn kinh doanh vận tải
Giải thích: Theo khoản 3, Điều 18 Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe kinh doanh vận tải đã được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen có thể đổi sang biển nền trắng, chữ và số màu đen nếu không còn kinh doanh vận tải. Điều này yêu cầu thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu, biển hiệu theo khoản 4, Điều 19. Quy định nhằm hỗ trợ chủ xe chuyển đổi mục đích sử dụng phương tiện, đảm bảo phù hợp với quy định quản lý giao thông.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải
Giải thích: Theo Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, hồ sơ đổi biển số xe nền vàng sang nền trắng bao gồm: giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chủ xe (theo Điều 10), chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe, và văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu (khoản 4, điểm d). Các giấy tờ này đảm bảo thủ tục minh bạch, xác nhận xe không còn hoạt động kinh doanh vận tải, phù hợp với quy định pháp luật.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Không được giữ số cũ trong mọi trường hợp
Giải thích: Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe đang kinh doanh vận tải muốn đổi biển số nền vàng sang nền trắng phải ngừng kinh doanh vận tải và làm thủ tục đổi biển mới (khoản 3, Điều 18). Quy định không cho phép giữ số cũ, vì biển số nền vàng gắn với hoạt động kinh doanh vận tải, và việc đổi sang nền trắng yêu cầu cấp biển mới phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân, đảm bảo quản lý giao thông chặt chẽ.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Chứng nhận nguồn gốc, chứng từ lệ phí trước bạ, và chứng từ chuyển quyền sở hữu tổng thành máy
Giải thích: Theo khoản 4, Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, xe cải tạo thay đổi tổng thành máy khi đổi biển số cần bổ sung: chứng nhận nguồn gốc, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, và chứng từ chuyển quyền sở hữu tổng thành máy. Nếu tổng thành máy không cùng kiểu loại, cần thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các giấy tờ này đảm bảo xe cải tạo tuân thủ quy định kỹ thuật và pháp lý trước khi đổi biển số.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14
Giải thích: Theo khoản 4, điểm đ, Điều 19 Thông tư 79/2024/TT-BCA, khi đổi chứng nhận đăng ký xe do thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi đăng ký của cơ quan cấp, chủ xe phải nộp thêm giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14. Giấy tờ này giúp cơ quan quản lý xác minh thông tin xe, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình chuyển đổi đăng ký, hỗ trợ quản lý hành chính hiệu quả.Tìm hiểu thêm