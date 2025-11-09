Biến tên lửa R-60 thành hệ thống phòng không trên mặt đất

Tên lửa R-60M.

Giám đốc điều hành Hội đồng Nhà sản xuất Vũ khí Ukraine Ihor Fedirko cho biết Ukraine đang hiện đại hóa các tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 và điều chỉnh chúng để phóng từ bệ phóng trên mặt đất, theo video mới của Militarnyi.

Ông Fedirko nói rằng, dù Ukraine chưa tự sản xuất hoàn toàn hệ thống phòng không mới từ đầu, nước này đang nâng cấp các tên lửa Liên Xô cũ.

“Nếu nói trực tiếp về bản thân tên lửa, có thể bắn hạ mục tiêu, thì chúng tôi chưa đạt được tiến triển như vậy. Và nhiều khả năng, tiến độ hơi chậm, bởi chúng tôi chuyển sang làm những gì có thể làm được. Và những gì chúng tôi biết làm là drone Chúng tôi tạo ra drone chống drone hoặc drone đánh chặn, drone tiêm kích…” – ông nói.

Ông cho biết thêm, với tên lửa, vấn đề lớn nhất là với đầu dẫn tìm kiếm. Ukraine không sản xuất được các hệ thống đó, phải mua. Việc phát triển các hệ thống phòng không phần lớn liên quan đến hợp tác quốc tế, bởi đây là lĩnh vực chịu sự kiểm soát rất chặt chẽ.

Mô hình cắt rời huấn luyện của tên lửa R-60 tại Trung tâm Huấn luyện Nhân viên Hàng không và Thử nghiệm Quân sự Lipetsk thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Một khoang chứa vô lăng, hệ thống lái tự động và cơ chế an toàn và điều hành của tên lửa R-60.

Ngăn chứa nguồn điện của tên lửa R-60.

Hiện đại hóa: Từ linh kiện tương tự sang số hóa

Khi nâng cấp R-60MK và các biến thể khác, các linh kiện tương tự (analog) được thay bằng linh kiện số (digital), điều này có thể làm tăng mạnh độ nhạy của đầu dẫn hồng ngoại cũ. Theo bản tin, “một số công ty đã đạt được cải thiện độ nhạy cảm biến gần như gấp 10 lần.”

Đồng thời, tên lửa đang được điều chỉnh để có thể phóng từ bệ phóng mặt đất như một hệ thống phòng không. Ông Fedirko nhấn mạnh đây chỉ là giải pháp tạm thời, cho phép tận dụng những tên lửa cũ vốn không còn phù hợp trong vai trò ban đầu.

“Chúng có sẵn trong kho, và còn tồn tại ở một số nước hậu Xô-viết. Tuy nhiên, tương đối mà nói, đây là một hướng phát triển bế tắc. Điều này hoàn toàn vì chúng tôi không có khả năng và năng lực để tạo ra một tên lửa hoàn toàn mới, và chúng tôi phục hồi cái cũ rất rẻ để sử dụng,” ông nói.

Một đầu dẫn hồng ngoại (GSN) trong mô hình huấn luyện tên lửa R-60.

Các dự án tương tự và so sánh R-60 với R-73

Đây không phải là dự án đầu tiên của Ukraine nhằm biến tên lửa không đối không Liên Xô để phóng từ mặt đất. Tháng 5/2024, đoạn video đầu tiên về một tàu drone biển mang tên lửa R-73 tấn công máy bay Nga trên Biển Đen được công bố.

Đầu tháng 1, có thông tin rằng chiếc drone này đã bắn hạ 2 trực thăng Nga vào ngày 31/12/2024 trên Biển Đen.

Trên cơ sở các tên lửa này, Anh và Ukraine đã tạo các hệ thống phòng không như Gravehawk (Anh) và Dragon H73 (Ukraine), hiện đã biên chế cho Lữ đoàn Đột kích biệt lập số 3.

Một sự so sánh cũng được nêu ra: tên lửa R-73 mới hơn R-60. R-73 được sản xuất từ năm 1982, trong khi R-60 từ năm 1974. R-73 nặng hơn R-60 khoảng 2,5 lần và có tầm bay tối đa dài hơn 2–4 lần (khoảng 20–40 km so với khoảng 10 km khi phóng từ máy bay).

R-73 cũng có khối lượng đầu đạn lớn gấp khoảng 2 lần so với R-60.