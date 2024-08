Naruto và One Piece là hai bộ manga nổi tiếng

Naruto và One Piece là hai trong số những cái tên lớn nhất trong ngành công nghiệp manga. Được sáng tác bởi Masashi Kishimoto và Eiichiro Oda, hai bộ manga này đã thống trị thị trường trong hơn hai thập kỷ, tạo thành Big Three (Tam trụ) cùng với Bleach của Tite Kubo.

Là những người cùng thời và là đối thủ, cả Naruto và One Piece đều đã trải qua một số thăng trầm. Trong khi One Piece đang thống trị như một trong những bộ truyện tranh và phim hoạt hình hàng đầu, Naruto đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Mỹ khi nó vẫn còn đang phát sóng trước khi Naruto Shippuden kết thúc vào năm 2017.

Năm 2019, Yahagi xuất hiện trên chương trình radio Izakaya: Denfaminicogamer cùng với Matsuyama Hiroshi, một biên tập viên manga khác. Trong chương trình, anh được hỏi về sức hấp dẫn của Naruto ở nước ngoài tốt hơn One Piece và lý do đằng sau điều đó. Người dẫn chương trình hỏi: "Tại sao Naruto lại phổ biến hơn One Piece ở nước ngoài?"

Biên tập viên Naruto đưa ra tuyên bố gây tranh cãi về sự nổi tiếng của One Piece

Yahagi trả lời rằng: "Bộ truyện trông rất ngầu ngay cả với những người ở nước ngoài". Anh giải thích thêm: "Cốt truyện của One Piece rất thú vị. Mặt khác, Naruto dễ hiểu hơn vì hành động và các khía cạnh khác hơn là cốt truyện. Tôi có con và khi tôi cho chúng xem, điều chúng không hiểu nhất là tính kịch tính."

Xét về mặt khách quan, bình luận này có lý. One Piece có cốt truyện rất sâu sắc và chi tiết với một thế giới mở rộng. Trong khi câu chuyện của Naruto thì đơn giản và phổ quát hơn, do đó, dễ hiểu đối với người xem bình thường hoặc trẻ tuổi.

Tuy nhiên, người hâm mộ One Piece không mấy hài lòng với bình luận của biên tập viên. Nhiều người đổ lỗi cho phiên bản One Piece của American 4kids, đã làm hỏng rất nhiều đoạn hội thoại gốc và kiểm duyệt nhiều cảnh quan trọng.

Một fan bình luận: "Lý do rõ ràng khiến OP không được ưa chuộng vào thời điểm đó là vì bản lồng tiếng của 4kids và thực tế là toàn bộ bản chuyển thể".

Một người dùng khác chỉ ra: "Tôi thích Naruto và chiều sâu trong tính cách của các nhân vật chính, nhưng xét về cốt truyện thì One Piece là vô song."

"Trong khi Naruto cho thấy nhiều sự phức tạp của nó ngay từ đầu, One Piece thường để lại nhiều chi tiết trong bối cảnh của câu chuyện chính, cho phép xây dựng cốt truyện cho các cung sau này", một người khác nói thêm.

Bất chấp sự khác biệt về mức độ phổ biến giữa Naruto và One Piece ở những nơi khác nhau trên thế giới, có một điều không thể phủ nhận: cả hai đều mang tính biểu tượng và có di sản vô song.