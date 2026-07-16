Biến Tam Sư thành... "Hello Kitty", Messi nắm cơ hội lập cột mốc siêu vĩ đại

Không cần ghi bàn, Messi vẫn khiến cả hàng thủ "Tam Sư" bất lực bằng hai khoảnh khắc thiên tài. Anh biến một tuyển Anh chơi đầy kỷ luật trong hơn 80 phút thành những chú "Hello Kitty" trước bản lĩnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Nó còn mở ra cơ hội để Messi hoàn tất bộ sưu tập thành tích mà có lẽ chưa cầu thủ nào trong lịch sử từng chạm tới.

Chỉ còn một trận đấu để viết lại lịch sử

Sau trận bán kết, Messi đã có 8 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo tại World Cup 2026, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng và là ứng viên số một, gần như không còn đối thủ cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Điều đó đồng nghĩa Messi khả năng rất cao sẽ trở thành cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, sau khi từng được vinh danh tại Qatar năm 2022.

Nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. Một chiến thắng trước Tây Ban Nha sẽ giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Nếu điều đó xảy ra, La Albiceleste sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp.

Messi chỉ còn một nấc thang cuối cùng để vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Và người dẫn dắt họ xuyên suốt hai chiến dịch ấy vẫn là Lionel Messi ở tuổi 39. Đó sẽ là một hình ảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Không còn những pha bứt tốc xé gió như thời trẻ, Messi giờ đây điều khiển trận đấu bằng bộ óc, nhãn quan và những đường chuyền mà rất ít cầu thủ trên thế giới có thể thực hiện.

Trước tuyển Anh, anh chỉ cần vài lần chạm bóng để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Đó là phẩm chất chỉ những huyền thoại thực sự mới sở hữu.

Quả bóng Vàng thứ 9 và dấu chấm hết cho cuộc tranh luận GOAT?

Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết, rất khó để FIFA trao Quả bóng vàng World Cup cho một cầu thủ khác ngoài Messi.

Bóng đá hiện đại hiếm khi chứng kiến một giải đấu cấp đội tuyển tác động mạnh tới cuộc đua Quả bóng vàng như World Cup. Năm 2018, Luka Modric bước lên bục vinh quang nhờ chức á quân World Cup cùng Croatia. Năm 2022, Messi coi như đã giành Quả bóng vàng ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar.

World Cup luôn có sức nặng đặc biệt trong mắt các nhà báo bình chọn. Nếu tiếp tục đưa Argentina lên ngôi vô địch và giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Messi sẽ sở hữu hồ sơ gần như hoàn hảo trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Messi sẽ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026.

Một Quả bóng vàng thứ chín sẽ là khoảng cách mà chưa cầu thủ nào trong lịch sử có thể chạm tới. Quan trọng hơn, nó sẽ bổ sung thêm một mảnh ghép mà ngay cả những huyền thoại như Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff hay đối thủ cùng thế hệ Cristiano Ronaldo cũng chào thua: dẫn dắt đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Thực tế, cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT) có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi thế hệ đều có những tiêu chí đánh giá khác nhau, và người hâm mộ luôn có quyền giữ quan điểm riêng.

Nhưng nếu Messi cùng Argentina bước lên đỉnh thế giới thêm một lần nữa, anh sẽ sở hữu một bộ sưu tập thành tích gần như không tưởng: hai chức vô địch World Cup liên tiếp trên cương vị thủ lĩnh, hai Quả bóng vàng World Cup, khả năng giành Quả bóng vàng thứ chín, cùng hàng loạt danh hiệu ở cấp CLB và đội tuyển.

Bởi vậy, trận bán kết với tuyển Anh có thể sẽ được nhớ đến như bước ngoặt lớn nhất của World Cup 2026. Không chỉ vì Messi thêm một lần khiến "Tam sư" ôm hận, mà còn bởi chính từ hai đường kiến tạo trước đội bóng của Thomas Tuchel, anh đã đặt một tay lên những phần thưởng cá nhân cao quý nhất.

Messi sẽ lập những cột mốc siêu vĩ đại nếu vô địch World Cup 2026.

Chỉ còn 90 phút trước Tây Ban Nha. Nếu vượt qua nốt cửa ải cuối cùng, Lionel Messi sẽ không chỉ khép lại một kỳ World Cup trong mơ, mà còn chính thức khép lại cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.