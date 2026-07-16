Messi đã trở thành “nỗi kinh hoàng” với bóng đá Anh như thế nào?

Messi thực sự là cơn ác mộng với bóng đá Anh, từ cấp CLB ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, đến bây giờ là cấp ĐTQG ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Lionel Messi không ghi bàn trong trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh, nhưng điều đó chẳng hề khiến tầm ảnh hưởng của anh giảm đi. Hai đường kiến tạo trong những phút cuối đã giúp Argentina ngược dòng thắng 2-1, đồng thời đưa nhà đương kim vô địch vào trận chung kết thứ hai liên tiếp. Một lần nữa, ở tuổi 39, Messi lại trở thành cơn ác mộng đối với bóng đá Anh.

Điều thú vị là đây không phải lần đầu tiên người Anh phải bất lực trước thiên tài mang áo số 10. Suốt gần hai thập kỷ, từ những đêm Champions League cho tới sân khấu World Cup, Messi dường như luôn biết cách khiến các đại diện xứ sở sương mù phải ôm hận.

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Từ "hung thần" của các CLB Anh...

Nếu nhắc đến những đối thủ mà Messi yêu thích nhất tại Champions League, các đội bóng Anh chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên.

Man United từng hai lần gục ngã cay đắng trước Barcelona của Messi ở chung kết Champions League các năm 2009 và 2011. Đặc biệt, cú đánh đầu hiếm thấy của siêu sao người Argentina tại Rome năm 2009 vào lưới Edwin van der Sar đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất sự nghiệp của anh. Hai năm sau tại Wembley, Messi tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 3-1, màn trình diễn mà Sir Alex Ferguson phải thừa nhận Barcelona là đội bóng hay nhất ông từng đối đầu.

Messi từng là ác mộng với các đội bóng Anh ở Champions League.

Không chỉ Man United, Arsenal cũng nhiều lần trở thành nạn nhân của Messi. Đỉnh điểm là màn hủy diệt 4 bàn thắng tại Nou Camp ở tứ kết Champions League 2010 – trận đấu đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới tại châu Âu.

Chelsea từng không ít lần khiến Messi gặp khó khăn, nhưng ngay cả "The Blues" cũng không thể tránh khỏi số phận bị anh khuất phục. Sau nhiều năm bị xem là "khắc tinh", Messi cuối cùng cũng ghi bàn vào lưới đội bóng thành London ở vòng 1/8 Champions League 2018, góp công lớn giúp Barcelona đi tiếp.

Man City, Liverpool hay Tottenham cũng đều từng nhận những bàn thua hoặc các pha kiến tạo quyết định từ Messi trong những mùa giải đỉnh cao của Barcelona.

Theo thống kê trước trận bán kết World Cup 2026, Messi đã trực tiếp tham gia 33 bàn thắng (27 bàn, 6 kiến tạo) sau 35 lần đối đầu các đội bóng Anh tại Champions League – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu.

...đến "nỗi ám ảnh" của Tam Sư

Nếu Champions League là nơi Messi nhiều lần khiến các CLB Anh đau khổ, thì World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên anh trực tiếp gieo sầu lên đội tuyển quốc gia nước này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong hơn 80 phút, Anh đã phòng ngự gần như hoàn hảo. Thomas Tuchel xây dựng một hệ thống kín kẽ khiến Messi không có nhiều khoảng trống để tạo khác biệt.

Nhưng thiên tài luôn biết cách xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất.

Phút 85, chính Messi là người mở ra khoảng trống để Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa. Đến phút bù giờ, anh tiếp tục thực hiện đường chuyền mang thương hiệu của mình, đặt Lautaro Martinez vào vị trí thuận lợi để kết liễu tuyển Anh.

Messi luôn biết cách trừng phạt người Anh ở thời điểm quan trọng.

Không ghi bàn, nhưng Messi vẫn trực tiếp in dấu giày trong cả hai bàn thắng đưa Argentina vào chung kết. Reuters mô tả đây là màn trình diễn của một "thủ lĩnh biết lựa chọn thời điểm bùng nổ", khi anh tiết kiệm năng lượng suốt trận để rồi tung ra những khoảnh khắc quyết định đúng lúc nhất.

Ở tuổi 39, Messi không còn rê bóng hàng chục mét như thời đỉnh cao. Anh cũng không còn bứt tốc liên tục như cách đây một thập kỷ. Nhưng đổi lại là bộ óc thiên tài. Chỉ cần vài lần chạm bóng, vài đường chuyền và một khoảnh khắc lóe sáng, Messi vẫn đủ sức thay đổi số phận của cả trận đấu.

Đó cũng là lý do truyền thông Anh nhiều lần gọi anh là "bài toán không có lời giải". Bởi dù đối thủ biết chính xác điều Messi sẽ làm, họ vẫn rất khó ngăn cản.

Chiến thắng trước tuyển Anh còn giúp Messi thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử World Cup theo thống kê của Opta, đồng thời đưa Argentina vào trận chung kết thứ hai liên tiếp.

Từ những đêm Champions League làm câm lặng Old Trafford, Emirates hay Wembley, đến màn trình diễn quyết định ở World Cup 2026, Messi đã dành gần 20 năm để gieo nỗi thất vọng cho bóng đá Anh.

Có thể tốc độ đã giảm, có thể số bàn thắng không còn nhiều như trước, nhưng mỗi khi đối đầu người Anh, Messi dường như luôn tìm được cách để trở thành nhân vật chính.

Và nếu trận bán kết này thực sự là lần cuối anh chạm trán tuyển Anh ở World Cup, thì đó cũng là một cái kết đầy tính biểu tượng: không cần ghi bàn, Messi vẫn khiến cả nước Anh phải ôm hận.



