Biển ở Gia Lai xuất hiện dải nước nâu đỏ kéo dài hàng kilomet

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 24/2, tại khu vực bờ biển thôn Thiện Chánh, dải nước đổi màu có thể quan sát bằng mắt thường. Dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20 - 30m kéo dài hàng km. Vệt nâu đỏ trải dài ven bờ, nổi bật giữa nền nước biển xanh, khiến không ít người tò mò.

Trước đó, trên một trang mạng xã hội cũng đăng tải thông tin cho rằng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”.

Nước biển đổi sang màu đỏ.

Người dân địa phương cho biết tình trạng nước đổi màu đã xuất hiện nhiều tháng nay. Bà Nguyễn Thị Châu (chủ một quán ven biển) cho hay, khu vực sát bờ trước đây có đường đất đỏ nhưng bị bão đánh sập vào năm ngoái, khiến nước biển lấn sâu. Theo bà Châu, màu nước có thể do bùn đất từ phần sạt lở hòa vào biển.

Trao đổi với Tiền Phong , lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho rằng, đây là hiện tượng tảo nở hoa. Tuy nhiên, nguyên nhân tác động của tình trạng này như thế nào thì cần các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.