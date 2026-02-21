Biển người chen chân tại "Đệ nhị thiên sơn" Đông Nam Bộ

Thông tin từ Ban quản lý Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), tính đến cuối ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 18/2), núi Chứa Chan thu hút gần 10.000 người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến du xuân, lễ Phật cầu an tại chùa Gia Lào nhân dịp đầu năm mới.

Núi Chứa Chan còn được gọi với những tên khác như: Núi Gia Ray hay núi Gia Lào. Núi Chứa Chan được mệnh danh là "Đệ nhị thiên sơn" ở vùng đất Đông Nam Bộ , sau núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Từ hàng chục năm nay, nơi đây là điểm đến du lịch sinh thái rừng, kết hợp du lịch tâm linh, thu hút hàng chục ngàn du khách vào mỗi dịp đầu năm mới.

Nhằm phát huy những giá trị, lợi thế của núi Chứa Chan, những năm qua, tỉnh Đồng Nai quy hoạch, xây dựng khu vực núi Chứa Chan thành điểm đến du lịch hàng đầu trong nước cũng như quốc tế.

Tháng 4/2025, Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan chính thức được khởi động. Dự án được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình thương mại dịch vụ bao gồm: Biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí, lưu trú, khách sạn; công trình phục vụ vận chuyển khách du lịch loại hình cáp treo, đường sắt leo núi; kết hợp với công viên, cây xanh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác các tiềm năng về khí hậu, cảnh quan sinh thái mang đặc trưng của núi Chứa Chan.

Người dân, du khách đến tham quan núi Chứa Chan vào mùng 2 Tết. Ảnh: Ngọc Liên

Du lịch là một trong những ngành kinh tế trọng điểm, được đầu tư phát triển tại Đồng Nai. Đồng Nai có thế mạnh về du lịch sinh thái rừng, thác, hồ với hàng trăm nghìn ha rừng, hồ và nhiều thác nước đẹp với các điểm đến nổi tiếng.

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2025.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, ngành du lịch Đồng Nai đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chủ trương, chính sách và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.

Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết và khai thác hiệu quả các nguồn lực… qua đó tạo đà bứt phá, đưa du lịch địa phương từng bước "cất cánh".