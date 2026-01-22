Biến mất sau khi bị Mỹ bắt giữ nửa tháng trước, 2 tàu chở dầu Venezuela bất ngờ tái xuất

Hai tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ vào tháng này trong chiến dịch phong tỏa Venezuela của Tổng thống Donald Trump đã ở gần đảo Puerto Rico vào 22/1, Reuters dẫn lời một nhân chứng và dữ liệu từ Tankertrackers.com.

Đây là lần dầu tiên 2 tàu này được nhìn thấy kể từ khi bị bắt giữ và có thể mang lại manh mối về điểm đến của tàu.

Trong 2 tàu này, một chiếc là siêu tàu chở dầu M Sophia, bị Mỹ bắt giữ vào ngày 7/1 khi đang chở dầu của Venezuela. Còn lại là tàu nhỏ hơn mang tên Galileo, trước đây có tên là Veronica, bị bắt giữ tuần trước.

Tàu M Sophia và Galileo nằm trong số 7 tàu có liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela bị quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ trong những tuần gần đây, chủ yếu ở vùng biển Caribe.

Các quan chức Mỹ chưa tiết lộ điểm đến hoặc kế hoạch đối với các tàu bị tịch thu. Do các thiết bị định vị của tàu chưa được bật, vị trí của M Sophia và Galileo vẫn chưa được xác định cho đến khi Tankertrackers.com và nhân chứng xác nhận vào 21/1.

Các tàu này có thể ở lại Puerto Rico hoặc được Washington đưa tới một cảng khác của Mỹ. Dữ liệu vận chuyển cho thấy 5 tàu chở dầu bị bắt giữ khác đang ở gần bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, trong vùng biển Venezuela và gần Scotland.

Ông Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt vận chuyển dầu của Venezuela. Điều này đã khiến xuất khẩu gần như đình trệ vào tháng 12.

Tuần trước, các nguồn tin cho biết chính phủ Mỹ đã đệ đơn lên tòa án để xin lệnh bắt giữ hàng chục tàu chở dầu khác có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Venezuela. Tuần này, tàu Sagitta đã bị chặn bắt.

Theo các chuyên gia, cùng với hầu hết các tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc thuộc đội tàu “bóng tối”, nhiều tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela được đóng cách đây hơn 20 năm và tiềm ẩn nguy hiểm cho hoạt động vận tải biển vì thiếu chứng nhận an toàn và bảo hiểm đầy đủ.

Điều đó có nghĩa là nếu xảy ra va chạm hoặc sự cố tràn dầu, việc triển khai các yêu cầu bồi thường bảo hiểm hoặc trách nhiệm pháp lý sẽ rất khó khăn hoặc thậm chí là không thể, theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển và bảo hiểm.

Nguồn tin cho biết, tuổi đời của những tàu chở dầu này vượt quá tiêu chuẩn ngành là 15 năm, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng gây hại cho môi trường.﻿

Các vụ kiện của chính phủ Mỹ nhằm tịch thu tài sản dân sự liên quan đến thu giữ tàu có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để giải quyết, có nghĩa là có thể không có giải pháp tức thời nào cho những thách thức này.

Theo Reuters﻿