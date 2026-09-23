Biến gần 1.000m2 đất giao thông thành 'của riêng', 7 năm kết luận thanh tra vẫn trên giấy

Được thuê hơn 5.900 m2 đất để thực hiện dự án sản xuất cấu kiện bê tông, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoa Cương (Công ty Hoa Cương) ở Ninh Bình lại “phình” diện tích sử dụng lên tới 7.801 m2. Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, đã được cơ quan Thanh tra chỉ rõ từ năm 2019, tuy nhiên, suốt 7 năm qua, những sai phạm này vẫn nghiễm nhiên tồn tại.

Ngang nhiên chiếm dụng đất hành lang giao thông

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm như, lấn chiếm đất giao thông đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: V.Q.

Theo Kết luận thanh tra số 1617 do Thanh tra Sở TN&MT (cũ) nay là Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình ký ban hành vào năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoa Cương (tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Hoa Cương) được UBND tỉnh Ninh Bình cho thuê 5.961,3 m2 đất tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (nay là phường Yên Thắng) từ năm 2011 để thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng". Tuy nhiên, tổng diện tích doanh nghiệp này sử dụng thực tế lên tới 7.801,0 m2, vượt 2.027,0 m2 đất so với diện tích được cho thuê.

Đáng chú ý, trong diện tích sử dụng tăng thêm này có tới 858,8 m2 đất thuộc hành lang an toàn giao thông ĐT 480 và đường vào Trạm cấp nước Mai Sơn. Tại khu vực đất giao thông và đường đi này, doanh nghiệp đã tự ý xây dựng lán xe, nhà tạm, nhà bảo vệ, làm sân và đường nội bộ.

Công ty Hoa Cương còn tự ý mượn 940,8 m2 đất nông nghiệp của hộ dân rồi ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, làm bãi sản xuất khi chưa thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời lấn chiếm 227,4 m2 đất giáp Trạm cấp nước Mai Sơn.

Kho để phế liệu.

Không chỉ lấn chiếm quỹ đất công và đất nông nghiệp, ngay trên diện tích 915,8 m2 đất được Nhà nước cho thuê chính thức, Công ty Hoa Cương cũng sử dụng sai mục đích.

Dự án ban đầu được phê duyệt là sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tự ý chuyển sang làm bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, thu gom và xử lý phế liệu. Việc tự ý thay đổi công năng sử dụng đất trên thực địa khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh là trái với quyết định chấp thuận đầu tư.

Về chấp hành pháp luật môi trường, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp đã phớt lờ hàng loạt quy định bắt buộc: không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

Lộ diện sai phạm trong công tác cấp "sổ đỏ"

Tập kết rác thải cạnh Trạm cấp nước. Ảnh: V.Q

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những tồn tại, sai phạm trong công tác tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan thanh tra xác định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 087889 cấp ngày 23/5/2018 cho Công ty Hoa Cương có diện tích ghi trên trang 1 là 5.961,3 m2, nhưng diện tích tính theo kích thước hình thể, tọa độ ranh giới tại trang 3 lại chỉ có 5.774,0 m2 (chênh lệch giảm 187,3 m2). Đồng thời, công trình xưởng sản xuất và nhà điều hành được chứng nhận không đúng vị trí, diện tích thực tế. Dù thực địa có sự khác biệt lớn với hồ sơ thuê đất, đơn vị này vẫn không có văn bản báo cáo Giám đốc Sở.

Cũng tại Kết luận thanh tra số 1617, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã đưa ra yêu cầu rất rõ ràng, buộc Công ty Hoa Cương tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình, tài sản nằm trên 858,8 m2 đất thuộc hành lang an toàn giao thông ĐT 480 và đường vào Trạm cấp nước Mai Sơn để trả lại đất cho Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Đăng ký Đất đai kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và UBND huyện Yên (cũ) Mô đôn đốc, giám sát việc khắc phục.

Theo KL Thanh tra, lấn chiếm cả đường vào trạm cấp nước.

Thế nhưng, từ khi ban hành kết luận đến nay đã tròn 7 năm, các sai phạm liên quan đến việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông của Công ty Hoa Cương vẫn chưa được khắc phục, xử lý dứt điểm.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tiền Phong cho thấy, khu vực dựng nhà xưởng, lán trại và các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn giao thông vẫn chễm chệ tồn tại, chưa hề bị giải tỏa hay tháo dỡ như yêu cầu của bản kết luận thanh tra năm nào.

Trước đó, ngày 5/8/2026, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình cho biết đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND phường Yên Thắng (trước đây là xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) kiểm tra, rà soát việc chấp hành sau thanh tra và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc. Thế nhưng đến nay đã hơn một tháng trôi qua, phóng viên Báo Tiền Phong nhiều lần liên hệ lại với lãnh đạo Sở NN&MT Ninh Bình để cập nhật kết quả kiểm tra nhưng lãnh đạo Sở vẫn khất.

Ngày 9/9, trao đổi với phóng viên, ông Dương Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng UBND xã Yên Thắng, cho biết địa phương có nắm được nội dung vụ việc nhưng bản thân ông không được giao nhiệm vụ xử lý nên không nắm được kết quả kiểm tra, xử lý đến nay.