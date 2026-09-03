Biến động trong các dự án kinh doanh của Quang Linh Vlogs

Gần 1 năm kể từ Quang Linh Vlogs chính thức thi hành án, nhiều công ty và dự án đầu tư của nam YouTuber này đã có thay đổi.

Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, Nghệ An) được biết đến rộng rãi với công chúng từ YouTube. Vốn là một người bình thường xuất khẩu lao động sang Angola với công việc làm thợ xây, anh chàng bắt đầu đăng video lên nền tảng này từ tháng 9/2018 để chia sẻ cuộc sống và công việc của mình ở nơi đất khách quê người.

Hiện tại kênh YouTube của Quang Linh là Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi đã đăng hơn 2 nghìn video, sở hữu hơn 4 triệu người đăng ký. Từ thời gian YouTuber này về Việt Nam và vướng vòng lao lý đến nay, các thành viên khác trong Team Châu Phi vẫn tiếp tục làm clip trên kênh này song lượng người xem không còn bùng nổ như trước.

Không chỉ lượng view trên YouTube thay đổi, tình hình kinh doanh và các dự án gắn với Quang Linh Vlogs cũng đã có nhiều cập nhật trong gần 1 năm kể từ khi YouTuber chính thức thi hành án.

Tình hình 3 công ty gắn với Quang Linh

Thương hiệu Quang Linh Vlogs được sử dụng cho nhiều công ty, cụ thể: Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store, Công ty TNHH Quang Linh Group và Công ty CP Quang Linh Global. Song Quang Linh không đảm nhận vai trò đại diện pháp luật cho doanh nghiệp nào trong 3 cái tên nói trên.

Quang Linh Vlogs tại sự kiện cuối năm tại doanh nghiệp Quang Linh Group

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp cho biết công ty TNHH Quang Linh Vlog Store được thành lập tháng 7/2022, địa chỉ số 39 ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là cá nhân Vì Khánh Ngân (tỉnh Sơn La).

Hiện tại, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp này hiển thị: Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Trên các nền tảng MXH và thương mại điện tử (TMĐT), tài khoản Quang Linh Vlogs Store cũng có thay đổi. Trên Facebook và TikTok, bài đăng gần nhất là từ tháng 2/2026 còn trên Shopee, shop vẫn đang hoạt động, bán sản phẩm thời trang song chỉ còn 8 mặt hàng, giảm mạnh so với trước đây - 38 mặt hàng.

Với công ty TNHH Quang Linh Group, cũng theo Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8/2022 tại số 62 - 64 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Hà Nội. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh; người đại diện pháp luật là cá nhân Nguyễn Việt Dũng.

Hiện tại, doanh nghiệp này đang ở trạng thái: Tạm ngừng kinh doanh.

Cuối cùng là công ty CP Quang Linh Global, được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 1/2024 tại tầng 12, Tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Tiến.

Hiện tại Công ty CP Quang Linh Global đã được chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Quang Linh Global, đang hiển thị trạng thái: Đang hoạt động.

Không chỉ có các công ty, Quang Linh còn một dự án mang tên Quang Linh Food. Dựa tên các thông tin công khai, Quang Linh Food được cho là một nhánh kinh doanh hoặc dự án liên quan đến thực phẩm mà Quang Linh phát triển, nhưng không có dữ liệu rõ ràng về việc nó thuộc một công ty cụ thể nào.

Quang Linh Food có fanpage MXH và đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, thông tin giới thiệu dẫn về Nhật Lệ - chị gái Quang Linh. Sản phẩm mà Quang Linh Food kinh doanh chủ yếu là đồ ăn vặt như xoài sấy dẻo, khô bò, khô gà, khô mực, bánh Trung thu,...

Gần nhất, trong các livestream, Nhật Lệ cũng cập nhật tình hình của Quang Linh Food. Theo đó Quang Linh Food do hai chị em cùng góp vốn, trong đó Quang Linh Vlogs nắm 60% cổ phần, còn Nhật Lệ sở hữu 40%.

“Quang Linh Food chỉ có 2 chị em thôi. Sau Linh ra thì Linh sẽ làm quần áo và Quang Linh Food với mình” - Nhật Lệ nói thêm. Đồng thời cô cũng khẳng định mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì thương hiệu này.

Quang Linh Food do Quang Linh và Nhật Lệ góp vốn

Các dự án kinh doanh khác

Quang Linh Vlogs còn tham gia góp vốn hoặc đảm nhận vai trò lãnh đạo tại một số doanh nghiệp khác.

Đầu tiên phải kể đến CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - đơn vị sản xuất và phân phối kẹo rau KERA và yến sào Lôinest.

Theo Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, CER Group được thành lập vào tháng 11/2024. Người đại diện pháp luật cho công ty này là Lê Tuấn Linh - thường được cư dân mạng biết đến với vai trò quản lý của Hằng Du Mục.

Cer Group có ngành nghề kinh doanh chính là “Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình”. Ngoài ra công ty này còn đăng ký thêm các ngành nghề kinh doanh khác liên quan đến bán buôn tổng hợp, bán lẻ thực phẩm, bán buôn nông và lâm sản nguyên liệu,...

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) góp 25% (1,25 tỷ đồng), Phạm Quang Linh góp 13,67% (683,5 triệu đồng), Lê Tuấn Linh góp 15% (750 triệu đồng). Hai cá nhân khác là Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ lần lượt là 13,66% và 13,67%.

Chỉ sau 1 tháng hoạt động, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng, thông tin chi tiết về cơ cấu góp vốn mới không được công bố.

Hiện tại, CER Group đang ở trạng thái: Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Tiếp theo là Nhà hàng Cơm niêu CKU LINH - nơi mà Quang Linh Vlogs từng góp cổ phần.

Quang Linh Vlogs ở thời điểm mới khai trương quán cơm niêu

Theo thông tin từ website của nhà hàng ở thời điểm thành lập, Cơm niêu CKU LINH thuộc CTCP ẩm thực Tân Khanh. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động vào tháng 11/2024. Người đại diện pháp luật của CTCP ẩm thực Tân Khanh này là Nguyễn Thị Hằng.

Tại thời điểm thành lập, CTCP ẩm thực Tân Khanh có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Hằng nắm 51% vốn, tương ứng 1,53 tỷ đồng; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) nắm 25% vốn, tương ứng 720 triệu đồng; còn lại là Phạm Thị Nhật Lệ sở hữu 24% vốn.

Đến tháng 1/2025 - sau 2 tháng hoạt động, CTCP Ẩm thực Tân Khanh tăng vốn lên 20 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần. Cơ cấu cổ đông góp vốn chưa được cập nhật.

Sau khi vướng ồn ào, Quang Linh đã sang nhượng toàn bộ cổ phần.

Theo ghi nhận mới nhất, tài khoản Facebook Cơm niêu CKU LINH đã đổi tên thành một nhà hàng chay, không có cập nhật nào thêm về tình hình hoạt động.

Trước đó, vào năm 2022, Quang Linh Vlogs được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Pharco Việt Nam. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu Adopt' tại Việt Nam.

CTCP Pharco Việt Nam được thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ là 4 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Đại diện pháp luật của công ty là Võ Thị Lộc - một trong số cá nhân góp vốn cho công ty TNHH Quang Linh Vlog Store. Tháng 6/2022, công ty tăng vốn lên 5 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên 8 tỷ đồng vào tháng 10 cùng năm. Chưa rõ thông tin Quang Linh có góp vốn ở doanh nghiệp này hay không.

Hiện tại, doanh nghiệp này đã ở trạng thái: Tạm ngừng kinh doanh.

Mới đây, Nam Hoàng - chồng cũ của chị gái Quang Linh tiết lộ về một dự án của Quang Linh ở Angola nhưng không chia sẻ cụ thể dự án nào, đang làm gì,... Nam Hoàng nói: “Hiện tại Hoàng đang đứng tên một khoản là 600 triệu tiền dự án cho Linh (tức là Quang Linh Vlogs - PV) và một số anh em tại Angola. Hiện tại Hoàng đang chi trả”.

Nhưng đây chỉ là chia sẻ từ Nam Hoàng, phía Nhật Lệ và Team Châu Phi chưa có phản hồi về vấn đề này.

(Tổng hợp)