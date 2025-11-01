Biển Đông sắp đón cơn bão số 13 cường độ mạnh, khả năng đổ bộ đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí lúc 13h ở vào khoảng 9,9N-138,4E.

Theo số liệu dự báo hiện tại, đêm nay đến sáng mai (2/11), áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

"Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa, có thể mạnh trên cấp 12.

Khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong thời gian từ khoảng đêm 6/11 đến ngày 9/11/2025", cơ quan khí tượng nhận định.

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 13. (Ảnh minh hoạ: Công Trường)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành, còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 3/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ (nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông) hoạt động mạnh, đới gió đông ở các tầng khí quyển từ 1.500-5.000m tiếp tục hoạt động mạnh.

Dự báo từ nay đến 4/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to , lượng mưa ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600mm, có nơi trên 800mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị dao động 200-350mm, cục bộ trên 500mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo, ngày 5 - 6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Ảnh hưởng của mưa lớn, từ 2 - 5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; các sông ở Quảng Trị như sông Gianh lên BĐ2-BĐ3, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Cũng thời gian này, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) khả năng lên mức BĐ3 và trên BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lên BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3

Các sông ở Quảng Ngãi như sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Sê San lên BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lăk, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, đặc biệt tại các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trong đó, Hà Tĩnh có 47 xã/phường, Quảng Trị 30 xã/phường, TP Huế 19 xã/phường, TP Đà Nẵng 62 xã/phường, Quảng Ngãi 52 xã/phương, Gia Lai 36 xã/phường nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.