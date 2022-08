Biến đổi khí hậu tác động lớn đến loài chim

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu của 8.768 loài chim trên toàn cầu.

Các nhà khoa học từ Trường Đại học Durham (Anh) cùng Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu và Đa dạng Sinh học Senckenberg (Đức) dự đoán, cộng đồng chim sẽ thay đổi trên toàn thế giới vào năm 2080 do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.

Các nhà khoa học đã liên hệ sự phân bố của những loài chim trong quá khứ với dữ liệu khí hậu. Sau đó, họ áp dụng các mối quan hệ này vào hai kịch bản khí hậu trong tương lai dựa trên lượng phát thải khí nhà kính thấp và trung bình. Từ đó, dự đoán những thay đổi trong phân bố các loài.

Nhóm nghiên cứu xem xét những thay đổi về số lượng loài trong các khu vực. Họ đã tính toán sự đa dạng phát sinh loài, tóm tắt có bao nhiêu loại chim khác nhau sẽ xuất hiện.

Nhóm cũng nghiên cứu về việc các cộng đồng chim trên khắp thế giới có thể thay đổi như thế nào trong tương lai. Đồng thời, phát hiện rằng, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến số lượng loài, cũng như tác động sâu sắc đến sự đa dạng phát sinh loài và thành phần quần xã.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu của tổng số 8.768 loài chim trên toàn cầu. Từ đó, dự đoán có bao nhiêu loài khác nhau có thể biến mất theo khu vực, khi chúng ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách thay đổi nơi ở.

Nhóm nghiên cứu dự đoán, sự mất mát của các loài sẽ phổ biến nhất ở những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc phát sinh loài của các cộng đồng chim dự kiến có thể xảy ra trên khắp thế giới.

Nghiên cứu mới nhấn mạnh, việc bảo tồn đa dạng phát sinh loài có thể là chìa khóa cho khả năng phục hồi của đa dạng sinh học trước những thay đổi từ môi trường.

"Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xem xét tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu đối với sự phân bố khu vực của các loài chim trên khắp thế giới. Trọng tâm là ảnh hưởng đến sự phong phú của các loài cũng như các khía cạnh khác nhau của đa dạng phát sinh loài", tác giả chính của nghiên cứu - Tiến sĩ Alke Voskamp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu và Đa dạng Sinh học Senckenberg, cho biết.

Đồng tác giả của nghiên cứu - Giáo sư Stephen Willis thuộc Trường Đại học Durham - chia sẻ, sự đa dạng của các loài chim thường liên quan đến những đặc điểm mà chúng sở hữu. Từ đó, ảnh hưởng đến vai trò và chức năng của chúng trong hệ sinh thái.

Sự thay đổi cũng có nghĩa là các chức năng hệ sinh thái của chim trong một khu vực có thể thay đổi trong tương lai. Điều đó gây ra hậu quả tiềm tàng đối với lưới thức ăn, sự phát tán hạt giống và thụ phấn của thực vật.