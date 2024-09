Biến đổi khí hậu là mối đe dọa kinh tế toàn cầu

Căng thẳng địa chính trị âm ỉ, cũng như cường độ và tần suất ngày tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã làm trầm trọng thêm những rủi ro tiềm ẩn đối với kinh tế toàn cầu.

Tác động của biến đổi khí hậu đang lan rộng - từ các đợt nắng nóng và cháy rừng ảnh hưởng đến châu Âu cho đến các trận lụt thảm khốc ở Bangladesh, trong đó có siêu bão Yagi vừa quét một loạt quốc gia trong khu vực. Nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do hệ quả của biến đổi khí hậu, Việt Nam vừa phải oằn mình hứng chịu siêu bão Yagi (bão số 3) - ước tính gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc, khiến tăng trưởng GDP năm nay có thể thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó (6,8 - 7%).



Thiên tai đã đánh trực diện vào nền kinh tế, gây tổn thất lớn về cơ sở hạ tầng, hoạt động nông nghiệp và sinh kế của người dân. Một số nghiên cứu cho thấy GDP toàn cầu có nguy cơ giảm khoảng 10% vào năm 2100 khi tính đến các rủi ro như sự sụp đổ của thềm băng Greenland. Các mô hình khác chỉ ra rằng nếu hiện tượng nóng lên trên toàn cầu không được kiểm soát, thu nhập trung bình toàn cầu có thể thấp hơn 23% vào năm 2100.



Sơ tán dân trên thuyền qua một con phố bị ngập lụt ở Hà Nội vào ngày 10/9 sau khi cơn bão Yagi quét qua miền Bắc Việt Nam (Ảnh: AFP)

Hoàn toàn không phóng đại khi nhận định rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lâu dài và lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo Swiss Re - một trong những tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu thế giới, nếu hành tinh của chúng ta lỗi hẹn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thế giới có nguy cơ mất đi 23.000 tỷ USD sản lượng kinh tế toàn cầu.



Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn và "độ sát thương" đối với nền kinh tế cũng lớn hơn. Một nghiên cứu của tổ chức từ thiện Christian Aid của Vương quốc Anh cho thấy 10 hiện tượng thời tiết tàn khốc nhất năm 2021 gây thiệt hại tổng cộng 170 tỷ USD. Một báo cáo từ S&P Global ước tính rằng Nam Á có thể mất từ 10% - 18% GDP do các hiện tượng thời tiết cực đoan, gấp 10 lần so với châu Âu. Swiss Re cũng đưa ra dự báo ảm đạm rằng những tổn thất kinh tế do biến đổi khí hậu sẽ tăng lên theo thời gian.