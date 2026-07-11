Biến đổi khí hậu định hình lại ngành du lịch hạng sang

Nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang làm thay đổi xu hướng du lịch hạng sang, khi du khách rời những bãi biển đầy nắng để tìm điểm nghỉ dưỡng mát mẻ hơn.

Một kỳ nghỉ hè dưới nắng Địa Trung Hải từng là biểu tượng của du lịch hạng sang. Tuy nhiên khi những đợt nắng nóng trên 40°C xuất hiện ngày càng thường xuyên tại Nam Âu, nhiều du khách giàu có bắt đầu tìm kiếm những nơi mát mẻ hơn để nghỉ dưỡng.

Thay vì đổ về miền Nam nước Pháp, Italy hay Hy Lạp, không ít du khách chuyển sang Scandinavia, vùng Baltic hoặc Na Uy vào mùa hè, thuê biệt thự bên hồ, tận hưởng không khí mát mẻ và thiên nhiên trong lành.

Thị trấn vách đá Positano trên bờ biển Amalfi của Italy. (Ảnh: Pexels)

Theo Jenny Southan, nhà sáng lập kiêm CEO công ty nghiên cứu xu hướng Globetrender, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang tái định hình thị trường du lịch cao cấp.

“Bờ Riviera tiếp theo có thể không còn nằm bên Địa Trung Hải mà sẽ xuất hiện dọc bờ biển Baltic hoặc vùng Riviera của Na Uy, nơi mùa hè ôn hòa hơn, phong cảnh ấn tượng hơn và chất lượng không khí tốt hơn” , bà nói.

Southan cho biết thêm, ngành du lịch đang chuyển từ “nền kinh tế tìm kiếm ánh nắng” sang “nền kinh tế tìm kiếm sự dễ chịu”.

Với tầng lớp khách hàng cao cấp, sự xa xỉ giờ đây không còn đơn thuần là bãi biển đầy nắng hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà là khả năng ngủ ngon, đi bộ ngoài trời giữa ban ngày và tận hưởng thiên nhiên mà không phải chịu đựng cái nóng cực đoan.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh châu Âu - lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới - liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng kỷ lục.

Những tuần gần đây, nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C, gây ra hàng loạt hệ lụy như đường ray tàu hỏa bị biến dạng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh và số ca tử vong liên quan đến nắng nóng gia tăng.

Theo Southan, điều đó không đồng nghĩa mùa hè châu Âu sẽ mất sức hút, mà cách tận hưởng kỳ nghỉ đang thay đổi. Thay vì lựa chọn các điểm đến ở vĩ độ thấp, du khách ưu tiên vùng núi cao, hồ nước, rừng hoặc các bờ biển phía bắc. Những chuyến nghỉ dưỡng trong thành phố dần nhường chỗ cho các khu vực có khí hậu dễ chịu hơn.

Nam Âu vẫn nằm trong danh sách yêu thích, nhưng thay vì tháng 8, nhiều du khách lựa chọn đến vào mùa xuân, mùa thu hoặc mùa đông. Xu hướng này cũng khiến “mùa chuyển tiếp” - khoảng thời gian trước hoặc sau mùa cao điểm - ngày càng trở thành mùa du lịch được ưa chuộng.

Ngành du lịch chuyển từ những bãi biển đầy nắng sang nơi có thời tiết mát mẻ, dễ chịu. (Ảnh: Pelorus)

Geordie Mackay-Lewis, đồng sáng lập kiêm CEO công ty du lịch hạng sang Pelorus, cho biết khách hàng hiện chấp nhận những cơn mưa ngắn để đổi lấy nhiệt độ dễ chịu hơn.

“Vài năm trước, đây gần như là điều không thể, đặc biệt với khách Mỹ. Nhưng giờ mọi người nhận ra họ dễ đặt dịch vụ hơn và những cơn giông đôi khi còn tạo nên trải nghiệm thú vị”, ông Mackay-Lewis nói.

Khái niệm “điểm đến trong mơ” cũng thay đổi

Biến đổi khí hậu không chỉ làm thay đổi thời điểm nghỉ dưỡng mà còn thay đổi danh sách những điểm đến được giới nhà giàu khao khát.

Theo Mackay-Lewis, nhiều khách hàng muốn tới những nơi mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến hoặc muốn tận mắt chứng kiến các hệ sinh thái đang đứng trước nguy cơ biến mất.

Đó có thể là cuộc di cư của bướm vua ở Bắc Mỹ, đàn linh dương đầu bò tại Đông Phi hay các dòng cá hồi ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương - những hiện tượng thiên nhiên đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.

Ở chiều ngược lại, băng tan cũng mở ra những điểm đến trước đây rất khó tiếp cận.

Pelorus cho biết thời tiết tại Tây Greenland đã ôn hòa hơn đáng kể từ cuối xuân đến đầu thu, cho phép công ty triển khai các khu trại lưu động phục vụ khách nghỉ qua đêm - điều gần như không thể thực hiện cách đây hơn một thập kỷ.

“Từ 15 năm trước, những nơi này chỉ có thể tiếp cận bằng du thuyền. Còn hiện nay, Greenland đã có thêm hai sân bay quốc tế mới và du khách có thể chèo xuồng giữa các tảng băng trong khi chỉ mặc áo phông” , Mackay-Lewis nói.

Các chuyến thám hiểm lặn trở nên phổ biến khi các hệ sinh thái biển phong phú ngày càng trở nên khan hiếm. (Ảnh: Pelorus)

“Xa xỉ” không còn là phòng nghỉ đắt tiền

Không chỉ điểm đến thay đổi, khái niệm về sự xa xỉ cũng đang được viết lại.

Tại khu bảo tồn tư nhân Thanda Safari ở Nam Phi, Lorraine Doyle - quản lý bảo tồn và phát triển bền vững - cho biết những mùa mưa thất thường, lũ lụt và hạn hán đang làm thay đổi hệ sinh thái cũng như trải nghiệm ngắm động vật hoang dã.

Theo bà Doyle, giá trị lớn nhất của các khu nghỉ dưỡng hiện nay không còn nằm ở tiện nghi mà ở khả năng góp phần bảo tồn thiên nhiên.

“Khái niệm xa xỉ đang thay đổi. Nó không còn nằm ở chất lượng ga trải giường hay số lượng sợi vải, mà ở không gian, sự riêng tư và cảm giác mình đang góp phần duy trì sự tồn tại của thế giới hoang dã”, bà cho hay

CEO Southan của Globetrender cũng cho rằng du khách cao cấp ngày càng muốn kỳ nghỉ của mình mang lại tác động tích cực cho môi trường.

“Bản chất của du lịch hạng sang trong tương lai không phải là trốn khỏi thiên nhiên mà là đầu tư cho thiên nhiên” , bà nói, cho biết thêm những khách sạn hấp dẫn nhất trong thập kỷ tới sẽ là những nơi chủ động phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và giúp điểm đến trở nên bền vững hơn sau mỗi mùa du lịch.

Biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng đến các chuyến tham quan ngắm động vật hoang dã. (Ảnh: Thanda Safari)

Khảo sát của Booking.com cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét. Nếu năm 2016 chỉ 42% khách du lịch quan tâm đến du lịch bền vững thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 93%.

Ngành du lịch cao cấp đứng trước cuộc chuyển mìnhSự thay đổi của khí hậu đang buộc các thương hiệu du lịch xa xỉ phải điều chỉnh từ sản phẩm, trang phục, dịch vụ đến cách vận hành.

Theo bà Southan, thay vì chỉ quảng bá những bộ đồ linen cho kỳ nghỉ Địa Trung Hải, các thương hiệu sẽ phải hướng tới trang phục nhiều lớp cho Scandinavia, đồ kỹ thuật cao cấp dành cho các kỳ nghỉ vùng núi hay các hoạt động ngoài trời như leo núi, chèo thuyền và bơi giữa thiên nhiên.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc da chống tia UV, khói cháy rừng, mất nước, ô nhiễm và độ ẩm cao cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu của ngành du lịch cao cấp.