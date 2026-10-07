HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biển Đen 'nóng' lên: Liên tiếp các vụ tấn công tàu chở dầu, tàu thương mại chỉ trong một ngày

Minh Hạnh
|

Toàn bộ 23 thuyền viên trên tàu chở dầu Aframax Rio treo cờ Liberia đã được giải cứu sau khi con tàu bốc cháy ngoài khơi bờ biển Biển Đen của Nga vì bị một phương tiện không người lái tấn công.

Trong một thông báo trên Telegram, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết, toàn bộ thủy thủ đoàn là công dân Ấn Độ và không có ai bị thương.

Bộ cũng xác nhận, lực lượng cứu hỏa đã có đủ phương tiện để xử lý đám cháy ngay khi cường độ ngọn lửa giảm bớt.

- Ảnh 1.

Tàu chở dầu thô Aframax Rio bốc cháy ngoài khơi bờ Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan này, tàu Aframax Rio - đang chở dầu thô - đã bị xuồng không người lái tấn công hôm 6/10. Vụ tấn công gây ra một đám cháy dầu trên Biển Đen. Các đội cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận con tàu do ngọn lửa quá dữ dội.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin đã triệu tập một ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động nhân lực và thiết bị để xử lý hậu quả.

Giới chức Nga đã tạm thời đóng cửa các bãi biển tại khu vực Sirius gần đó như một biện pháp phòng ngừa. Kết quả giám sát sau đó cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm nằm dưới mức cho phép và không có nguy cơ tức thời nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong một vụ việc riêng biệt ngày 6/10, hai tàu buôn đã bị tấn công bởi máy bay và xuồng không người lái trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 128 km.

Cụ thể, tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và bị chìm, trong khi tàu Able treo cờ Palau bốc cháy. 18 thuyền viên đã được giải cứu khỏi con tàu bị cháy, trong đó có hai người bị thương nặng.

- Ảnh 2.

Vị trí các con tàu bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev lên án các vụ tấn công này là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật hàng hải", đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tiếp đang gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại Biển Đen và đẩy chi phí bảo hiểm lên cao.

Ông Radev cho biết hiện chưa rõ các vũ khí tấn công hai con tàu là từ Nga hay Ukraine. Bulgaria không có đường biên giới chung với hai quốc gia này, nhưng lại giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc điều tra phối hợp với Hải quân Bulgaria đã xác định Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

"Lực lượng Quốc phòng Ukraine không tiến hành bất kỳ hoạt động nào tại khu vực biển này", ông nói.

Nga chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Không muốn “chờ NATO đến”, một thành viên điều quân chủ lực sát biên giới Nga: Điện Kremlin phản ứng sao?


Tags

Biển Đen

Bulgaria

Rio

tàu chở dầu

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại