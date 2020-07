Biến châu chấu thành món ăn để xóa nạn tàn phá mùa màng

Các nhà khoa học ở Đông Phi đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng châu chấu trong khu vực bằng cách biến chúng thành thức ăn, cũng như phát triển thuốc trừ sâu sinh học để tiêu diệt châu chấu mà không gây hại cho các loài sinh vật khác.



Làm thế nào để Đông Phi thoát khỏi vấn nạn châu chấu chính là câu hỏi mà các nhà khoa học trong khu vực đang đau đáu tìm câu trả lời.

Giải pháp đã được đưa ra là biến chúng thành thức ăn. Một trong những món ăn phổ biến được chế biến từ châu chấu là châu chấu xiên nướng với rau củ.

Tại Kenya, loài côn trùng giàu protein này không chỉ được chế biến thành thức ăn cho gia súc mà còn thường xuyên có mặt trên mâm cơm của người dân.



“Khi các bạn tới một số khu vực xa xôi hẻo lánh, nơi các đàn châu chấu hoành hành, nhiều người dân ở đó đang ăn chúng.

Do đó, chúng tôi đã nghĩ về tình huống này, chúng tôi nghĩ cần khuyến khích cách làm này để ngày càng có thêm nhiều người ăn châu chấu thay vì e ngại khi cho rằng, đây là thức ăn của người nguyên thủy”, anh Chrystanus Tanga, nhà nghiên cứu tại Trung tâm ICIPE cho hay.

Khu vực Đông Phi bị nạn châu chấu tấn công từ cuối năm 2019. Chúng đã phá hủy hàng chục ngàn hectar hoa màu. Thông thường, con người dùng thuốc trừ sâu độc hại với môi trường để tiêu diệt châu chấu. Do đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một chất có thể tiêu diệt châu chấu mà không gây ảnh hưởng tới các loài sinh vật khác.

“Chúng tôi đã suy nghĩ về việc phun thuốc trừ sâu trên quy mô lớn và phun từ trên không theo cách mà chính phủ nhiều nước trong khu vực đang áp dụng. Nếu như các loài sinh vật bị giết vì hóa chất và con người không may ăn phải, nó sẽ gây ra tác hại xấu cho sức khỏe. Do đó, Trung tâm ICIPE đã tìm ra một giải pháp mới an toàn để ngăn chặn nạn châu chấu bùng phát đó là sử dụng thuốc trừ sâu sinh học’, anh Tanga nói.