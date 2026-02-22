Biến căng mùng 6 Tết: Thu hồi giấy phép biểu diễn của nữ ca sĩ bị tẩy chay vì văng tục, vướng scandal nghiêm trọng

Ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tờ Sohu đưa tin showbiz Hoa ngữ đang chấn động với thông tin nữ ca sĩ Na Yina bị Sở Văn hóa Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thu hồi giấy phép biểu diễn thương mại.

Trong văn bản được ban hành vào ngày 12/2, Na Yina được kết luận là nghệ sĩ có hành vi thiếu chuẩn mực, thách thức quy định của cơ quan quản lý văn hóa và vi phạm Điều 8 của Quy chế Tự quản lý kỷ luật đối với nghệ sĩ biểu diễn trong ngành nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) quyết định cấm Na Yina biểu diễn trong tất cả sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc có trả cát-xê trên toàn quốc, đồng thời sẽ phạt nặng đơn vị cố ý mời nữ ca sĩ này biểu diễn chui.

Sở Văn hóa Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn thương mại, cấm Na Yina biểu diễn trong tất cả sự kiện thương mại có trả cát-xê trên toàn quốc. Ảnh: Baidu.

Sau khi cơ quan quản lý văn hóa ra văn bản thu hồi giấy phép biểu diễn thương mại của Na Yina, bầu show đã thông báo hủy bỏ buổi diễn ở Tương Dương (Trung Quốc) và hàng loạt tour diễn khác của nữ ca sĩ này.

Na Yina hay còn gọi là Lady Nana từng là ca sĩ đắt show bậc nhất Cbiz. Tuy nhiên, từ năm 2022, cô đã bị nền tảng Douyin đóng tài khoản MXH vĩnh viễn, bị đài truyền hình trung ương phê phán "gây rối trật tự không gian mạng" sau khi văng tục, dùng công nghệ AI tạo ra hình ảnh gây tranh cãi khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử phạt hành chính. Đồng thời, Na Yina cũng bị cấm sóng, không cho phép xuất hiện trên truyền hình.

Năm 2025, Na Yina đã lén tổ chức buổi biểu diễn mừng giao thừa và mời hàng loạt các ngôi sao từng vướng bê bối vi phạm pháp luật tham gia. Hành vi của cô gây bức xúc dữ dội trong dư luận. Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, Na Yina vẫn trơ mặt nhận show, đi hát như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự nghiệp, danh tiếng của Na Yina lụi tàn từ năm 2022 sau vướng nhiều scandal nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu