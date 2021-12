Vượt qua gần 80 người đẹp, mỹ nhân Ấn Độ - Harnaaz Sandhu là người giành được chiếc vương miện danh giá Miss Universe .



Đây là chiến thắng được phần đông khán giả ủng hộ bởi Harnaaz Sandhu sở hữu nhan sắc đẹp tựa búp bê, vóc dáng gợi cảm, catwalk và ứng xử gần như không có đối thủ. Tuy nhiên, trái ngược sự hưởng ứng của khán giả, dường như nội bộ các thí sinh có bất đồng về kết quả chung cuộc.

Chuyện là sau đêm chung kết, netizen phát hiện đại diện Puerto Rico - Michelle Colón đã huỷ theo dõi Tân Hoa hậu hoàn vũ trên Instagram.

Động thái của cô vấp phải nhiều chỉ trích từ công chúng. Trước những ý kiến trái chiều, mỹ nhân Puerto Rico đã livestream giải thích và đưa ra quan điểm cá nhân. Theo đó, cô lấp lửng chiến thắng của Harnaaz Sandhu là không xứng đáng và sự lựa chọn của cô và nhiều thí sinh khác là Á hậu 1 - Nadia Ferreira, người Paraguay.

Trên sóng trực tiếp, Michelle Colón chia sẻ: "Có nhiều chuyện hậu trường mà khán giả sẽ không biết được, và tôi sẽ không kể chi tiết, khán giả nên dành thời gian để tìm hiểu về... 'ai đó'. Mọi người có thể thấy chúng tôi ôm Miss Paraguay".

Thậm chí đại diện Panama livestream cảnh một bộ phận thí sinh quây quần bên Á hậu 1, viết kèm caption ẩn ý: "The new Miss Universe is...", có vẻ như ám chỉ mỹ nhân Paraguay xứng đáng hơn.

Hiện tại, tân Hoa hậu Harnaaz Sandhu vẫn chưa bỏ theo dõi đối thủ Puerto Rico sau ồn ào. Mỹ nhân 21 tuổi người Ấn đang tận hưởng những ngày đầu tiên trong hành trình đương nhiệm của mình.

Chiến thắng của mỹ nhân India - Harnaaz Sandhu tại Miss Universe lần thứ 70 được phần đông khán giả ủng hộ nhưng trong nội bộ dường như không đồng tình cho lắm

Mỹ nhân Puerto Rico chia sẻ trên sóng livestream sau khi bị chỉ trích "xấu tính" vì huỷ follow Tân Hoa hậu

Hiện tại, Tân Hoa hậu Hoà vũ

Theo đó, đại diện PPuerto Rico cho biết người mà nhiều thí sinh ủng hộ chính là Á hậu 1 - Nadia Ferreira

Ảnh: Sưu tầm