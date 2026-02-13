Biến căng 26 Tết: Tịch thu nhà 83 tỷ của nữ diễn viên bị chồng đại gia “cắm sừng”

Chiều 13/2, tờ Spotvnews đưa tin, công ty quản lý cũ vừa thực hiện lệnh tịch biên tạm thời do tòa án chấp thuận đối với căn hộ cao cấp trị giá 4,6 tỷ won (83 tỷ đồng) của Hwang Jung Eum tại Itaewon, nhằm yêu cầu nữ diễn viên chi trả số tiền 282 triệu won (5,1 tỷ đồng). Nguồn tin cho biết thêm, nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 và công ty cũ đang trong quá trình tranh chấp hợp đồng độc quyền. Được biết, kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế do cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm tạm giữ, phong tỏa tài sản. Mục đích là bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi thường.

Trước đó, công ty quản lý cũ (Y.ONE Entertainment) đã đệ đơn xin kê biên tạm thời đối với căn hộ của nữ minh tinh họ Hwang. Và cách đây ít hôm, tòa án trung tâm quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu nói trên.

Ngay trong chiều 13/2, đại diện của Y.ONE Entertainment đã có những chia sẻ ngắn gọn liên quan tới vụ việc: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án. Tuy nhiên, do lo ngại những thông tin lộ ra có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên chúng tôi chưa thể xác nhận các chi tiết cụ thể liên quan tới vụ việc ở thời điểm này".

Hwang Jung Eum bị công ty cũ tịch thu, tạm giữ căn hộ cao cấp 83 tỷ giữa ồn ào tranh chấp hợp đồng. Ảnh: Naver

Căng thẳng giữa Hwang Jung Eum và công ty quản lý cũ đã âm ỉ từ trước. Cách đây không lâu, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum tiều tụy, bật khóc rời phòng xử. Ảnh: X

Bên cạnh ồn ào tham ô và thành lập công ty trái phép, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên họ Hwang cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don sau khi bị chồng phản bội. Hwang Jung Eum cho biết cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng "cắm sừng". Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với nữ diễn viên không hề dễ dàng, nhưng cô khẳng định bản thân đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.