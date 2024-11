Biến 1 loại vật liệu không thể thiếu cho ngành công nghiệp bán dẫn, EV trở nên tinh khiết hoàn hảo, chi phí sản xuất giảm 1 nửa - Công nghệ Trung Quốc lại khiến thế giới 'mắt tròn mắt dẹt'

Một công ty nhà nước Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá trong sản xuất hàng loạt loại than chì đạt độ tinh khiết gần 100%.

Thành tựu này sẽ cùng cố vị trí dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong việc sản xuất vật liệu chiến lược, được coi là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến công nghệ cao giữa nước này với phương Tây.

Science and Technology Daily đưa tin hôm thứ 3 rằng China Electronics Technology Group Corporation (CETC) đã phát triển loại thiết bị tinh chế để có thể sản xuất than chì có độ tinh khiết cao, chi phí thấp ở quy mô công nghiệp.

Than chì có độ tinh khiết cao, hàm lượng carbon vượt qua 99,99% được biết đến với khả năng tự bôi trơn, độ dẫn điện, khả năng chống ăn mòn, độ ổn định nhiệt độ cao và độ ổn định hóa học vượt trội. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, chất bán dẫn và hàng không vũ trụ.

“Thiết bị mới phát triển của chúng tôi đã tinh chế thành công bột than chì từ độ tinh khiết 99,93% lên hơn 99,99995%”, CEO của CETC Xie Yongqiang cho biết. “Độ tinh khiết này gần với giới hạn trên lý thuyết, với tạp chất được giảm xuống mức hầu như không đáng kể”. Điều này sẽ khiến sản phẩm của CETC thành than chì tinh khiết nhất có sẵn trên thị trường với số lượng lớn.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu than chì lớn nhất thế giới và đã sử dụng vật liệu này như một quân bài về mặt địa chính trị. Vật liệu than chì có độ tinh khiết cao nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc kể từ ngày 1/12, theo công bố của Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái. Than chỉ là vật liệu thiết yếu để sản xuất pin xe điện.

"Trung Quốc nắm giữ trữ lượng than chì dạng tự nhiên lớn nhất và chất lượng cao nhất trên toàn cầu. Giống đất hiếm, than chì là loại vật liệu quý và không thể tái tạo", Sun Quing, chủ tịch danh dự Hiệp hội Công nghiệp Carbon Trung Quốc trả lời tờ Global Times vào năm ngoái.

Sun cho biết than chì nhân tạo có độ tinh khiết cao, cường độ cao và mật độ cao có ứng dụng quân sự và hàng không vũ trụ quan trọng. Ông nói thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể nhằm mục đích ngăn chặn công nghệ nhạy cảm liên quan đến ứng dụng hạt nhân của Trung Quốc bị rò rỉ ra ngoài.

Theo báo cáo, ngoài việc tăng độ tinh khiết, quy trình mới của CETC còn giải chi phí sản xuất than chì độ tinh khiết cao chỉ còn 40% so với phương pháp truyền thống. Xie cho hay quy trình này đã được mở rộng quy mô để sản xuất hàng loạt với kết quả ổn định và được khách hàng yêu thích”.

Hồi tháng 9, China Minmetals Corporation – một doanh nghiệp nhà nước khác – cũng đạt được độ tinh khiết than chì ở mức 99,99995% thông qua thứ gọi là quy trình “tinh chế liên tục”. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào về việc công nghệ này có thể giúp sản xuất hàng loạt.

CETC, công ty đặt tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), được thành lập năm 2010, chuyên về vật liệu than chì có độ tinh khiết cao cho chất bán dẫn thế hệ thứ 3 và vật liệu composite carbon cho các ứng dụng quang điện.