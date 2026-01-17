HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thuy Thuỷ |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo Fanpage "BIDV Vì cuộc sống xanh".

Ngân hàng cho biết, hiện nay có một số Website, Fanpage và trang mạng cá nhân mạo danh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến chương trình giải chạy BIDV Vì cuộc sống xanh.
BIDV khẳng định: Trang Fanpage chính thức duy nhất của chương trình là “BIDV Vì Cuộc Sống Xanh” (có tick xanh), truy cập tại địa chỉ: https://www.facebook.com/BIDVViCuocSongXanh
Từ năm 2026, BIDV chỉ tổ chức 01 giải chạy thiện nguyện BIDV RUN – Vì cuộc sống Xanh (hoàn toàn miễn phí) vào tháng 4 hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BIDV.
BIDV phát cảnh báo mới - Ảnh 1.


BIDV nhấ mạnh: Không thực hiện bất kỳ hoạt động bán BIB, kêu gọi ủng hộ, quyên góp, gây quỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, khách hàng cảnh giác với tất cả nội dung, đường dẫn hoặc yêu cầu thanh toán để tránh bị lừa đảo.


