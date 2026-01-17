Ngân hàng cho biết, hiện nay có một số Website, Fanpage và trang mạng cá nhân mạo danh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến chương trình giải chạy BIDV Vì cuộc sống xanh.

BIDV khẳng định: Trang Fanpage chính thức duy nhất của chương trình là “BIDV Vì Cuộc Sống Xanh” (có tick xanh), truy cập tại địa chỉ: https://www.facebook.com/BIDVViCuocSongXanh

Từ năm 2026, BIDV chỉ tổ chức 01 giải chạy thiện nguyện BIDV RUN – Vì cuộc sống Xanh (hoàn toàn miễn phí) vào tháng 4 hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BIDV.



