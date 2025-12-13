BIDV có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng email giả mạo để đánh cắp thông tin khách hàng.

Theo BIDV, thời gian gần đây hệ thống ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng nhận được email mạo danh ngân hàng với tiêu đề liên quan đến “xác minh danh tính”, “xác minh giao dịch”, “cập nhật thông tin bảo mật”, kèm theo nút bấm hoặc đường link được thiết kế giống thông báo chính thức.

BIDV đã phát đi thông báo tới khách hàng để người dùng cập nhật. (Ảnh minh hoạ)

BIDV cho biết các đường link trong email giả mạo này có thể chứa mã độc hoặc dẫn tới trang web lừa đảo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân như tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản và thông tin thẻ. Nếu người dùng bất cẩn truy cập và cung cấp dữ liệu, nguy cơ tài khoản bị chiếm đoạt và phát sinh giao dịch trái phép là rất lớn.

Ngân hàng khẳng định toàn bộ thông tin gửi tới khách hàng chỉ phát hành từ địa chỉ email có đuôi @bidv.com.vn, đồng thời không bao giờ gửi kèm nút bấm hay đường link yêu cầu đăng nhập, xác minh hay cung cấp thông tin bảo mật. Đây được xem là dấu hiệu quan trọng để người dùng nhận diện email lừa đảo.

BIDV khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước mọi email có nội dung bất thường, cụ thể:

- Tránh truy cập bất kỳ liên kết nào xuất hiện trong email đáng ngờ.

- Không cung cấp thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng, mã OTP, số thẻ hay bất kỳ dữ liệu bảo mật nào cho tổ chức, cá nhân không rõ ràng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản có nguy cơ bị xâm nhập, khách hàng được đề nghị nhanh chóng liên hệ Hotline 1900 9247 (hỗ trợ 24/7), đến các chi nhánh/phòng giao dịch BIDV trong giờ hành chính hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

BIDV cho rằng việc chủ động nhận diện rủi ro và nâng cao cảnh giác của khách hàng là yếu tố quan trọng trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, khó phân biệt hơn.