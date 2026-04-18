BIDV có thông báo đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV vừa thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Theo đó, BIDV sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống trong hai khung giờ từ 03h00 đến 05h30 ngày 18/4/2026 và từ 03h00 đến 05h30 ngày 19/4/2026. Trong thời gian này, một số tính năng và dịch vụ ngân hàng sẽ tạm thời bị gián đoạn. Vì vậy, khách hàng cần chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh ảnh hưởng trong các khung thời gian trên.

BIDV cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng về sự bất tiện có thể phát sinh trong quá trình nâng cấp. Khi cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

Khách hàng BIDV cần chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh ảnh hưởng. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian gần đây, BIDV cũng thông báo đề nghị khách hàng thực hiện cập nhật thông tin nhận biết theo quy định pháp luật, với thời hạn hoàn tất trước ngày 31/5. Theo BIDV, việc cập nhật chỉ áp dụng trong trường hợp thông tin của khách hàng có thay đổi so với dữ liệu đã đăng ký trước đó, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Đối với khách hàng cá nhân, các thông tin cần rà soát, bổ sung gồm dữ liệu định danh như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú và thông tin liên hệ. Ngoài ra, ngân hàng cũng yêu cầu cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, mục đích và bản chất mối quan hệ với BIDV, cùng các thỏa thuận pháp lý liên quan.

Với khách hàng tổ chức, phạm vi thông tin cần cập nhật rộng hơn, bao gồm tên giao dịch, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, thông tin về người đại diện theo pháp luật, ban điều hành và kế toán. Đồng thời, các nội dung liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích quan hệ với ngân hàng cũng cần được rà soát nếu có thay đổi. BIDV cho biết khách hàng có thể thực hiện cập nhật trực tiếp tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Riêng với các thay đổi đơn giản liên quan đến giấy tờ cá nhân như số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp hoặc thời hạn, khách hàng có thể cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng BIDV SmartBanking bằng tính năng cài đặt sinh trắc học. Sau thời hạn 31/5, nếu không nhận được thông báo thay đổi, ngân hàng sẽ mặc định thông tin của khách hàng vẫn giữ nguyên như đã đăng ký trước đó.