Bích Tuyền bị báo Thái Lan nghi ngờ giới tính sau quyết định rút khỏi giải thế giới

Sáng 19/8, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo rằng Bích Tuyền sẽ không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới. Theo lý giải của VFV thì sự vắng mặt này xuất phát từ lý do chủ công sinh năm 2000 bận công việc cá nhân.

Tuy nhiên, vào trưa cùng ngày, một số phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Thái Lan đã đăng tải thông tin nói trên nhưng lại suy đoán rằng Bích Tuyền vắng mặt do bị nghi ngờ giới tính. Trang báo nổi tiếng Khaosod đăng bài viết có dòng tiêu đề: “Bích Tuyền xin rút lui khỏi giải bóng chuyền thế giới vì tranh cãi xét nghiệm giới tính”.

Trang Khaosod viết: “Nguyễn Thị Bích Tuyền, một VĐV bóng chuyền nổi tiếng của Việt Nam, đã tuyên bố rút lui khỏi giải thế giới được tổ chức ở Thái Lan.

Báo cáo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nói rằng Bích Tuyền rút lui vì lý do gia đình và các HLV đã tôn trọng quyết định của cô.

Tuy nhiên, đối với Bích Tuyền, cô đã vướng vào tranh cãi về xét nghiệm giới tính, khi nhiều bên từng yêu cầu cô phải xét nghiệm giới tính để giải tỏa nghi ngờ.

Trước đó, có thông tin cho rằng nếu VĐV này sang Thái Lan thi đấu, ban tổ chức có thể sẽ kiểm tra giới tính của cô. Cuối cùng, Bích Tuyền đã quyết định rút lui khỏi giải đấu”.

Khaosod đưa tin về Bích Tuyền.

Ngoài Thairath, trang báo Matichon của Thái Lan cũng bày tỏ nghi vấn về quyết định rút lui của Bích Tuyền. Trang báo này cho rằng việc vắng chủ công Bích Tuyền ảnh hưởng lớn tới chất lượng tấn công của tuyển Việt Nam, tuy nhiên cũng đề cập tới tranh cãi giới tính của VĐV quê Vĩnh Long.

“Nguyễn Thị Bích Tuyền gần đây đã bùng nổ với thành tích ghi 45 điểm, một điểm số kỷ lục trước đội tuyển Thái Lan tại chặng 2 SEA V-League 2025. Tuyển Việt Nam đã đánh bại tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó giành chức vô địch đầu tiên. Bích Tuyền cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bóng chuyền cũng đã kêu gọi xét nghiệm nhiễm sắc thể (giới tính) cho VĐV này” – Matichon viết trưa 19/8.

Truyền thông Thái Lan cho rằng Bích Tuyền rút khỏi giải thế giới có liên quan tới nghi ngờ giới tính.

Khác với những luồng ý kiến mang tính suy đoán của truyền thông Thái Lan, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã khẳng định việc Bích Tuyền vắng mặt ở giải thế giới xuất phát từ lý do cá nhân.

Thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết: "Trong lần tham dự giải đấu vô địch thế giới này, đội tuyển không có sự phục vụ của VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì lý do cá nhân, vận động viên Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện tôn trọng quyết định của vận động viên. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng".

Trong quá khứ, Bích Tuyền từng để tóc dài nhưng sau đó cô quyết định theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ với kiểu tóc ngắn. Khi được hỏi về giới tính, Bích Tuyền từng có lần trả lời đanh thép: "Bản thân mình cứ thể hiện, cố gắng hết sức trên sân đấu thôi".

Bích Tuyền sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90 và khả năng ghi điểm mạnh mẽ, đã từng lập kỷ lục 61 điểm trong một trận đấu tại Giải vô địch quốc gia Việt Nam 2021. Cô cũng đã chứng minh giới tính tại SEA Games 2022 sau khi khán giả Malaysia bày tỏ sự phản đối.

Tờ Mania Times của Hàn Quốc xác nhận rằng Bích Tuyền đã hoàn thành các thủ tục xác minh giới tính cần thiết cho Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO).