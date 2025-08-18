Báo Trung Quốc: “Sự cố của tuyển Việt Nam nghiêm trọng hơn vụ việc của tuyển Brazil”

Tranh cãi xung quanh án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, vẫn chưa dừng lại. Truyền thông Trung Quốc tiếp tục đăng tải những bình luận về vấn đề này, trong đó đáng chú ý là việc trang 163 đã so sánh án phạt nói trên với tranh cãi từng xảy ra với tuyển bóng chuyền nữ Brazil.

Trang 163 đưa ra bình luận trong bài viết đăng tải ngày 17/8: “Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam phải đối mặt với hình phạt nặng nhất trong lịch sử của họ, và phải trả giá cho hành động của mình.

Lần cuối cùng một sự cố gây tranh cãi như vậy xảy ra trong môn bóng chuyền nữ là khi đội tuyển Brazil cố gắng cho phép các VĐV chuyển giới thi đấu tại Thế vận hội (Olympic Tokyo 2021), nhưng đã thất bại. Hành động của đội U21 Việt Nam thực sự còn nghiêm trọng hơn”.

Đề cập tới án phạt ở giải U21 thế giới lần này, trang 163 cho rằng không chỉ U21 Việt Nam mà ngay chính FIVB cũng gây tranh cãi:

“Tuy nhiên, ngay cả FIVB cũng đối mặt với sự chỉ trích từ người hâm mộ. Nhiều người trong số họ cáo buộc tổ chức này giám sát lỏng lẻo và thiếu cơ chế đánh giá chính thức, nếu không thì một lỗ hổng lớn như vậy đã không xảy ra. Hui Ruoqi, cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, cũng đã đề cập đến vấn đề này”.

Truyền thông Trung Quốc đưa ra nhiều bình luận về U21 Việt Nam trong suốt những ngày qua.

Trang 163 còn bình luận thêm rằng U21 Việt Nam đang đối mặt với án phạt bổ sung rất nặng từ phía FIVB:

“Hình phạt cho U21 Việt Nam không chỉ giới hạn ở việc bị xử thua. Theo các quy định có liên quan, những cầu thủ không đáp ứng các tiêu chí của giải đấu sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 37 ngàn USD, cũng như bị đình chỉ/tạm dừng tham gia các giải đấu tối đa 2 năm đối với đội, hiệp hội và quan chức của đội”.

Trang báo Trung Quốc cũng cho rằng án phạt cho giải U21 Việt Nam, phần nào làm giảm sự quan tâm của người hâm mộ trước các vấn đề chuyên môn ở giải quốc tế năm nay:

“Điều đáng nói là kết quả của giải thế giới này chỉ là một phần sự chú ý của người hâm mộ. Một sự kiện lớn khác đã trở thành chủ đề nóng. Nguyên nhân là do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cử một VĐV nam tham gia”.

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định sẽ khiếu nại sau khi án phạt của FIVB được đưa ra. Trong ngày 16/8, đội U21 Việt Nam cũng thi đấu trận cuối cùng tại giải gặp U21 CH Dominica. Toàn đội sẽ rời Indonesia để trở về nước trong chiều nay (18/8) sau khi xếp hạng 19 chung cuộc tại giải.