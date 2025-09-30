Bích Tuyền bất ngờ không thi đấu giai đoạn 2 giải VĐQG, chuyển sang vai trò mới ở đội bóng

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đang nóng dần lên khi giai đoạn 2 chuẩn bị khởi tranh tại Ninh Bình (từ 7/10 đến 16/10). Thế nhưng, ngay trước giờ G, CLB Ninh Bình khiến gây bất ngờ lớn khi không điền tên Nguyễn Thị Bích Tuyền vào danh sách 14 vận động viên dự giải.

Bích Tuyền vốn được coi là “đầu tàu ghi điểm”, linh hồn trong lối chơi của CLB Ninh Bình suốt những mùa qua. Thông tin từ Ban huấn luyện cho biết, cô gái sinh năm 2000 này chưa đạt thể lực tốt nhất do chấn thương và sẽ không ra sân để đảm bảo sức khỏe. Thay vào đó, Bích Tuyền sẽ xuất hiện trên ghế huấn luyện với vai trò… trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng.

Bích Tuyền được CLB cho nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Ở giai đoạn 1, CLB Ninh Bình đã thắng liền 5 trận, tạm đứng đầu bảng, trong đó dấu ấn của Bích Tuyền rất đậm nét. Thế nhưng, lần này cô buộc phải làm khán giả đặc biệt, nhường sân cho dàn đồng đội như Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh, và ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova.

Sự vắng mặt này càng đáng tiếc bởi trong năm 2025, Bích Tuyền đã thi đấu liên tục ở AVC Nations Cup, VTV Cup, SEA V.League cùng tuyển nữ Việt Nam.

Đối với CLB Ninh Bình, áp lực giai đoạn 2 là rất lớn, nhất là khi giải được tổ chức ngay trên sân nhà. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ giữ được phong độ để tiến vào vòng chung kết, nhưng không ít ý kiến lo ngại lối chơi của đội sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thiếu vắng Bích Tuyền.