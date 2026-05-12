Bị xét xử sau hơn 20 năm trốn truy nã

Ngày 12-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tài (SN 1968; ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tài là chủ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Tú, được cấp phép hoạt động mua bán, ký gửi, dịch vụ sửa chữa xe máy các loại tại quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây.



Chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2000 đến tháng 1-2001, bị cáo Nguyễn Tài đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp Thiên Tú để ký kết nhiều hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm nhận ký gửi xe gắn máy.

Các đơn vị bị hại bao gồm Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Đặc Sản, Công ty TNHH Khánh An và Chi nhánh Công ty Gelimex.

Bị cáo tại tòa

Tại Công ty Thủy Đặc Sản, Tài đã ký hợp đồng nhận 108 xe gắn máy Jialing nhưng chỉ thanh toán tiền cho 79 chiếc, chiếm đoạt 29 chiếc còn lại trị giá hơn 586 triệu đồng. Tiếp sau đó, bị cáo tiếp tục nhận thêm 116 xe, bán được 42 chiếc nhưng không trả lại tiền cho 74 chiếc còn lại, chiếm đoạt số tài sản trị giá gần 840 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH Khánh An, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 64 xe gắn máy hiệu Jialing và 29 xe hiệu Pico với tổng giá trị hơn 756 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tài còn chiếm đoạt 9 xe gắn máy hiệu Dachan từ Chi nhánh Công ty Gelimex tại TPHCM, gây thiệt hại 120,5 triệu đồng.

Tổng cộng, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã chiếm đoạt 174 xe gắn máy các loại với tổng giá trị tài sản là hơn 1,7 tỉ đồng.

Quá khứ bất hảo

Sau khi thực hiện các hành vi chiếm đoạt, Nguyễn Tài đã đóng cửa hàng, cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Ngày 27-7-2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài. Sau hơn 20 năm lẩn trốn truy nã, đến ngày 9-1-2023, bị cáo đã bị bắt giữ.

Hồ sơ lý lịch cho thấy bị cáo có nhân thân xấu với nhiều tiền án. Năm 1995, Nguyễn Tài từng bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 2 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đến năm 2013, bị cáo tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản". Cả 2 tiền án này hiện đã được xóa án tích.

Trong vụ án lần này, cơ quan tố tụng nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và xâm phạm trực tiếp đến tài sản của các pháp nhân được pháp luật bảo vệ.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".