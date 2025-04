Bị xếp cuối tại ASEAN, Campuchia bác bỏ Bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu năm 2025: Việt Nam đứng đâu?

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 1/4 đưa tin, một tuyên bố do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (MoEYS) đưa ra vào hôm qua đã nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu phải dựa trên các phương pháp nghiêm ngặt, dựa trên dữ liệu để đảm bảo so sánh công bằng giữa các quốc gia.

"Bộ không thể chấp nhận bảng xếp hạng hệ thống giáo dục Campuchia do trang World Population Review công bố gần đây", Khuon Vichheka - người phát ngôn của MoEYS - cho biết. "Bộ cho rằng bảng xếp hạng này vẫn chưa được tiến hành một cách khoa học và vẫn chưa được chấp nhận về mặt so sánh hoặc phân loại giáo dục."

Một lớp học tại Trường trung học Sisowath ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Theo trang World Population Review, Bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu năm 2025 được lấy từ cả Báo cáo các quốc gia tốt nhất hàng năm trên cổng thông thông tin của Liên Hợp Quốc (UN News) và tổ chức phi lợi nhuận World Top 20.

Báo cáo các quốc gia tốt nhất hàng năm, do công ty truyền thông US News and World Report, công ty tư vấn BAV Group và Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania của Mỹ thực hiện, dành riêng một mục cho giáo dục.

Các đơn vị thực hiện Báo cáo các quốc gia tốt nhất hàng năm tiến hành khảo sát hàng nghìn người ở 78 quốc gia, sau đó xếp hạng các quốc gia đó dựa trên phản hồi của cuộc khảo sát.

Mục giáo dục của cuộc khảo sát tổng hợp điểm từ ba thuộc tính có tỉ trọng ngang nhau: hệ thống giáo dục công phát triển tốt, nguyện vọng theo học đại học ở nước đó và khả năng cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết phương pháp xếp hạng giáo dục dựa trên khảo sát và ý kiến công chúng như thế này hiện đang được các nhóm chuyên gia từ một số quốc gia xem xét, thậm chí đưa ra phản đối.

Theo Bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu năm 2025, Singapore đứng đầu trong ASEAN, tiếp theo là Brunei, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Lào, Thái Lan, Myanmar và cuối cùng là Campuchia.

Người phát ngôn của MoEYS cho biết thêm, mặc dù World Population Review xếp hạng Lào cao hơn Thái Lan về giáo dục, nhưng theo ông, Thái Lan nổi trội về chất lượng giáo dục, với các trường đại học được công nhận.