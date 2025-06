Bị vượt mặt không hay biết: Một thương hiệu thời trang rút khỏi TMĐT vì lơ là cạnh tranh

"Tối ưu cả tháng vẫn thua cuộc chỉ sau một đợt flash sale": Khi doanh nghiệp thua vì không nhìn thấy đối thủ

Con số nổi bật trên 4 sàn TMĐT quý I/2025 (nguồn Metric.vn)

Một chiến dịch flash sale bất ngờ, một sản phẩm mới vừa bắt đúng nhu cầu thị trường, hay một thay đổi nhỏ về giá – đôi khi chỉ chừng đó đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện cạnh tranh trên các sàn TMĐT. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn miệt mài chỉnh sửa ảnh sản phẩm, tối ưu SEO cho gian hàng hay đẩy thêm ngân sách quảng cáo, thì một đối thủ khác – với chiến lược rõ ràng hơn – đã âm thầm vượt lên. Và điều đáng tiếc là, hầu hết chỉ nhận ra điều đó… khi đã quá muộn.

Câu chuyện không phải là mới. Trong những năm bùng nổ của TMĐT, sự đào thải diễn ra ngày một gắt gao. Cùng một ngành hàng, có đến hàng chục nghìn người bán tham gia; nhưng chỉ một nhóm rất nhỏ chiếm phần lớn doanh thu. Theo các chuyên gia phân tích thị trường, một nguyên nhân then chốt nằm ở việc quá nhiều doanh nghiệp đang "tự tối ưu" mà thiếu chiến lược theo dõi cạnh tranh. Tối ưu gian hàng là cần, nhưng chỉ như chăm sóc cây trong bóng tối. Doanh nghiệp cần ánh sáng – tức góc nhìn từ thị trường, từ đối thủ – để biết cây đang lớn lên thế nào, và liệu có ai đang cướp mất ánh nắng của mình hay không.

Không khó để bắt gặp những lời than: "Ngành này bão hoà rồi", "Sàn giờ cạnh tranh quá khốc liệt", hay "Không chạy flash sale thì chẳng sống nổi"… Nhưng đó là những phản ứng của người bị động – người không có thông tin kịp thời để ra quyết định. Bởi nếu theo dõi được đối thủ, doanh nghiệp sẽ biết xu hướng sản phẩm nào đang lên, ai vừa tăng doanh số đột biến, ai đang đẩy ngân sách mạnh hơn. Doanh nghiệp sẽ không phải đợi tới cuối quý để biết vì sao mình bị bỏ lại.

Chị Thu An – chủ một gian hàng thời trang hoạt động hơn 2 năm trên sàn TMĐT chia sẻ: "Nhiều lúc tụi mình cứ nghĩ doanh số giảm là do thị trường yếu đi, nhưng khi bắt đầu so sánh với một số shop đối thủ thì mới thấy họ vẫn tăng trưởng đều, chỉ là họ làm khác mình. Có thời điểm mình phát hiện shop kia chạy ưu đãi combo đúng dịp lễ mà mình không kịp phản ứng gì, vì hoàn toàn không theo dõi họ. Nếu không quan sát kỹ thị trường, chúng tôi thực sự đã bị bỏ lại phía sau."

"Không nhìn thị trường là tự làm mù mình"

Chia sẻ về thực trạng này, chị Đinh Thị Nho – CEO của Metric.vn – Nền tảng dữ liệu thông minh đã thẳng thắn: "Kinh doanh online bây giờ không thể chỉ làm tốt sản phẩm và dịch vụ. Phần lớn thất bại đến từ việc doanh nghiệp không nắm được ai đang làm tốt hơn mình. Khi bạn không kịp nhận ra đối thủ đã tung sản phẩm mới, điều chỉnh giá hay tăng tốc khuyến mãi, bạn đã chậm một bước – và trên sàn TMĐT, một bước là đủ để thua."

Cũng theo chị Nho, theo dõi đối thủ không phải để sao chép, mà để nhận diện đúng cách mình cần phản ứng: nên giữ giá hay điều chỉnh? nên mở rộng ngành hàng hay giữ tập trung? nên tấn công hay phòng thủ? Những câu hỏi này không thể trả lời bằng cảm tính – chúng cần dữ liệu.

Với mong muốn giúp doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu cạnh tranh một cách dễ dàng và có chiều sâu, Metric đã chính thức ra mắt tính năng "Theo dõi đối thủ" – công cụ giúp các nhà bán theo dõi hiệu suất thực tế của đối thủ cùng ngành trên TMĐT.

Tính năng mới cho phép doanh nghiệp tổng hợp và theo dõi theo nhóm đối thủ, phân tích xu hướng doanh số theo thời gian, đồng thời phát hiện sản phẩm trọng điểm đang giúp đối thủ tăng trưởng. Đây là những thông tin quan trọng để doanh nghiệp không chỉ phản ứng linh hoạt trước biến động thị trường mà còn xây dựng được chiến lược dài hạn mang tính chủ động.

"Chúng tôi tin rằng, hiểu thị trường là điều kiện bắt buộc để tồn tại, nhưng hiểu đối thủ mới là chìa khóa để dẫn đầu" – chị Nho khẳng định.