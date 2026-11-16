Bị vợ bỏ vì tháng nào cũng đưa mẹ 8 triệu, vừa ly hôn xong, tôi đã nghe mẹ đưa ra 4 yêu cầu

Suốt bảy năm, tôi nghĩ vợ tính toán vì cứ nhắc chồng để dành tiền phòng khi đau ốm. Đến ngày cô ấy dọn đi, mẹ bảo từ nay chẳng còn ai cản tôi báo hiếu. Tối hôm đó, bà xách túi lên nhà tôi.

Tôi 35 tuổi, làm quản lý công trình, lương tháng cầm về 18 triệu. Tôi và Lan lấy nhau bảy năm, chưa có con. Bố mẹ tôi cho tiền trả trước căn hộ, còn tiền trả góp và sinh hoạt phí, hai vợ chồng cùng lo.

Tôi là con một. Từ ngày đi làm, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho mẹ. Hồi mới cưới, tôi biếu bà 5 triệu. Lan từng bảo cô ấy ủng hộ chuyện phụng dưỡng bố mẹ, chỉ mong hai vợ chồng để ra một khoản phòng lúc ốm đau. Tôi gạt đi, bảo tiền tôi làm ra, tôi tự biết tiêu. Đến lúc lương lên 18 triệu, tôi tự tăng tiền biếu mẹ lên 8 triệu, chẳng bàn với vợ.

Bố mẹ tôi đều mới 58 tuổi, có nhà ở quê, có lương hưu. Bố còn làm bảo vệ, mỗi tháng kiếm thêm 2,8 triệu. Mẹ nhận tiền thì vui, bảo đi đâu cũng được khen có con trai biết lo. Bà mua quần áo, đi chơi với bạn, có lúc còn cho thêm họ hàng. Còn Lan, lương văn phòng 5,5 triệu, tháng nào cũng dồn vào tiền chợ, đồ dùng và những khoản lặt vặt trong nhà. Riêng tiền trả góp căn hộ đã 4,2 triệu mỗi tháng. Sống với nhau ngần ấy năm, chúng tôi vẫn chẳng để dành được bao nhiêu.

“Vợ có thể thay, mẹ chỉ có một”

Tháng chín, Lan liên tục chóng mặt, đau dạ dày. Hôm đi khám về, cô đặt tờ hóa đơn hơn một triệu lên bàn, hỏi tôi tháng này có thể gửi mẹ ít đi 2 triệu để cô mua thuốc và tái khám được không.

Tôi vẫn nhìn điện thoại.

“Mẹ quen có khoản đó hằng tháng rồi. Em chịu khó xoay xở một chút.”

Lan hỏi tại sao mẹ còn tiền dành dụm mà tôi nhất quyết để vợ chật vật tiền thuốc. Tôi đặt điện thoại xuống, nói một câu mà về sau nhớ lại vẫn thấy xấu hổ.

“Vợ có thể thay, mẹ chỉ có một. Em không hiểu à?”

Lan nhìn tôi một lúc lâu rồi bảo hai đứa nên ly hôn. Tôi còn cười, nghĩ cô giận quá nên nói cứng. Đêm ấy, cô lặng lẽ xếp quần áo, gom giấy tờ. Tôi nằm trong phòng, tự nhủ nếu có chia tay thật thì từ nay biếu mẹ bao nhiêu cũng chẳng phải nghe ai càm ràm.

Đến lúc cầm giấy xác nhận hai đứa đã ly hôn, tôi mới cuống lên. Tôi níu tay Lan, bảo về nhà đi, từ nay tôi sẽ gửi mẹ ít lại. Cô rút tay ra.

“Lúc em cần anh bàn với em, anh đã nói rõ em đứng ở đâu rồi.”

Lan đi thẳng. Về đến căn hộ vắng tanh, tôi gọi cho mẹ. Tôi tưởng bà sẽ tiếc. Ai ngờ mẹ cười, bảo tôi ly hôn là phải, rồi còn hứa sẽ tìm cho tôi một người vợ trẻ, biết điều và biết thương nhà chồng. Nghe thế, tôi lại thấy mình có lý.

Hơn bảy giờ tối, mẹ từ quê lên. Bà đặt chiếc túi vải cạnh sofa, nhấp ngụm nước rồi bảo từ tháng sau tôi phải đưa bà 10 triệu mỗi tháng. Theo mẹ, giờ chỉ có một mình, tôi chẳng còn khoản nào đáng kể để tiêu. Tôi nhắc vẫn còn tiền nhà, tiền điện nước và phải dành dụm phòng khi thất nghiệp. Bà bảo tôi còn trẻ, còn kiếm được tiền, cứ để bà giữ trước.

Rồi mẹ nói sẽ dọn lên ở hẳn. Thoạt đầu tôi tưởng bà thương con mới ly hôn, muốn lên đỡ đần. Bà nói ngay rằng cơm nước, giặt giũ, dọn nhà tôi phải tự làm hết. Bà đã vất vả cả đời, giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, đi chơi, đánh bài với bạn.

Chưa kịp trả lời, tôi đã nghe đến khoản 300 triệu để em họ trả trước tiền mua nhà cưới vợ. Mẹ bảo nhà cô tôi không lo nổi, tôi làm anh thì phải giúp. Tôi hỏi lấy đâu ra chừng ấy tiền khi lương tháng nào cũng gần hết. Bà trách tôi ích kỷ, bảo trước kia còn có Lan ngăn, bây giờ tôi phải nghe bà.

Yêu cầu cuối cùng là sau này lấy ai cũng phải do mẹ chọn. Người bà ưng thì mới được cưới. Cưới rồi, chuyện chi tiêu và đối nội đối ngoại trong nhà cũng để bà quyết.

Tôi nói mình vừa ly hôn, vẫn còn tiền nhà phải trả, xin mẹ đừng ép thêm. Bà đập tay xuống đùi, kể công nuôi tôi ăn học rồi dọa sẽ tới tận công ty làm ầm lên nếu tôi không chịu.

Đêm ấy, mẹ nằm ngoài sofa, còn tôi ngồi ở ban công đến sáng. Lần đầu tiên tôi thử tính xem với 8 triệu còn lại, sau khi trả góp căn hộ, mình sẽ sống thế nào. Rồi tôi nhớ đến tờ hóa đơn Lan đặt trên bàn và hai triệu cô xin giữ lại để mua thuốc.

Sáng hôm sau, mẹ hỏi tôi đã nghĩ thông chưa. Tôi bảo từ nay mỗi tháng sẽ gửi bố mẹ 2 triệu. Bà có thể lên chơi, còn chuyện ở hẳn thì tôi không đồng ý. Tiền mua nhà của em họ để gia đình em tự lo. Chuyện lấy ai, tôi tự quyết.

Mẹ mắng tôi một hồi. Thấy tôi vẫn giữ lời, bà xách túi ra bến xe về quê.

Tôi gọi cho Lan, định xin lỗi rồi hỏi liệu hai đứa còn có thể nói chuyện với nhau không. Số tôi đã bị chặn. Qua bạn bè, tôi nghe nói cô sống nhẹ nhõm hơn trước. Tôi mừng cho cô, dù phải mất một lúc mới dám thừa nhận điều đó.

Tối đi làm về, tôi tự nấu cơm, giặt đồ rồi ngồi ghi các khoản phải trả trong tháng. Tôi nhớ những lần Lan ngồi tính từng món ở chính chiếc bàn này. Hồi ấy, tôi chỉ mong cô thôi nhắc chuyện tiền nong. Đến khi phải tự cầm bút tính, tôi mới hiểu cô đã cố giữ cho hai đứa một đường lui vào những tháng có người đau ốm. Lần Lan cần đến khoản tiền ấy, chính tôi đã gạt tờ hóa đơn sang một bên.