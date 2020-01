Bị vây bắt, 2 "cẩu tặc" hung hãn dùng mác chém 2 cảnh sát bị thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 0120C, bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990) cùng trú xã Phúc Thọ và Đậu Xuân Lan (SN 1968, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về hành vi câu trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.



Trước đó, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2019, qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an xác định được một số đối tượng mang theo hung khí, câu trộm chó tại khu vực địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện phụ cận như Hưng Nguyên, Cửa Lò, Diễn Châu... sẵn sàng chống trả để tẩu thoát, khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 0120C để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, vào lúc 22h ngày 3/1, Ban chuyên án đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung đang có hành vi bán chó do trộm cắp cho chủ nhà là Đậu Xuân Lan.

Khi lực lượng chức năng ập vào vây bắt, các đối tượng dùng mác mang theo chém loạn xạ khiến 2 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, dũng cảm, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế được các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó các loại, có khối lượng 120kg; 3 chiếc xe máy; 3 thanh đao; 1 súng bắn điện; 1 súng bắn bi; 1 nộ cao su; 3 chiếc điện thoại di động; 2,35 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận như thị xã Cửa Lò, TP Vinh...

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.