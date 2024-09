Ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi cho biết, đã có đơn gửi các cơ quan pháp luật, đề nghị làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng tung tin cho rằng ông nhận tiền để giúp “chạy trường” trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Theo ông Hưng, một chủ tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã đăng nội dung ghi: “Để có 1 suất vào trường cấp 2 (THCS) Nguyễn Nghiêm, phụ huynh phải tốn 30 triệu trở lên cho ông Hưng - tp GD QN”.

Dòng trạng thái trên được một số người dùng mạng xã hội chia sẻ và nhận được rất nhiều bình luận khác nhau.

Nội dung của một chủ tài khoản đã đăng trên mạng xã hội.

Trước nội dung có ý xúc phạm đến uy tín cá nhân, làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, đã báo cáo lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh và TP. Quảng Ngãi đề nghị xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cụ thể, ông Hưng đã báo cáo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi ; lãnh đạo công an TP. Quảng Ngãi và Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông.

Qua xác minh sơ bộ, tin gốc đã đăng trên mạng xã hội Facebook nêu trên thuộc một chủ tài khoản ở nước ngoài. Sau đó, một số chủ tài khoản là người ở tỉnh Quảng Ngãi đã chia sẻ nội dung này.