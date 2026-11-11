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Bị truy nã quốc tế, nhóm người nước ngoài vẫn thuê căn hộ ở Quảng Ninh để lừa đảo

Hoàng Dương
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Nhóm 12 người nước ngoài bị công an phát hiện khi đang thuê căn hộ tại phường Bãi Cháy (TP Quảng Ninh) để tổ chức lừa đảo trực tuyến. Trong đó, 4 người đang bị truy nã quốc tế, 6 người khác bị truy nã tại Hàn Quốc.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm người nước ngoài thuê căn hộ trên địa bàn phường Bãi Cháy để hoạt động lừa đảo qua mạng.

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Lực lượng chức năng lấy lời khai với đối tượng bị truy nã quốc tế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 người quốc tịch Hàn Quốc và 2 người quốc tịch Trung Quốc. Ngoài 4 người đang bị truy nã quốc tế , 6 người khác bị cơ quan chức năng Hàn Quốc truy nã và đang được hoàn thiện thủ tục truy nã quốc tế.

Nhóm này sử dụng các kịch bản giả danh cảnh sát, công tố viên và cơ quan chức năng Hàn Quốc để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Một số đối tượng còn mạo danh tổ chức tín dụng nhằm thu thập thông tin cá nhân, phục vụ hoạt động lừa đảo hoặc bán lại dữ liệu.

Công an TP Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng Hàn Quốc và Trung Quốc để xử lý, trao trả các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Đông Trang SN 1993 ra đầu thú
Tags

quảng ninh

Hàn Quốc

Trung Quốc.

truy nã quốc tế

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