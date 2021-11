Bị trừ 11.000 tiền lương, tài xế tàu điện kiện công ty đường sắt hơn 440 triệu đồng

Theo hãng thông tấn AFP, một tài xế đã kiện công ty đường sắt tây Nhật Bản (JR West) sau khi công ty này trừ lương ông 0,5 USD (hơn 11.000 đồng) vì một sai sót vào năm ngoái.

Một tài xế tàu điện kiện công ty đường sắt vì bị trừ 11.000 đồng tiền lương. Ảnh minh họa

Cụ thể, vào tháng 6/2020, tài xế này được giao nhiệm vụ điều khiển đoàn tàu trống đến nhà ga ở Okayama, miền tây Nhật Bản nhưng đã đi nhầm sân ga. Sự cố khiến tàu đến ga muộn một phút so với lịch trình.

JR West đã khấu trừ 56 yen (0,5 USD) vào lương của tài xế vì sự cố này, cho rằng trừ lương là hợp lý vì tái xế bị xem là không làm việc trong thời gian lịch trình tàu bị trì hoãn nhầm lẫn.

Vị tài xế trên đã đâm đơn kiện trong năm nay và đòi JR West phải đền bù 19.470 USD (hơn 440 triệu đồng) vì những tổn hại về mặt tinh thần do sự việc gây ra.

Tài xế cho biết việc chậm trễ chỉ là một lỗi sai nhỏ và ông không nên bị coi là đã "vắng mặt không làm việc" trong một phút đó.

JR West xác nhận về vụ kiện và cho biết "lý do vụ việc trở thành vụ kiện là vì sự khác biệt trong việc lý giải nguyên nhân xảy ra chậm trễ".

Phía công ty đường sắt này nhấn mạnh họ áp dụng chính sách "không làm việc, không được trả tiền" trong việc tính lương của tài xế. Họ cho rằng thời điểm xảy ra sự cố không có ai làm việc nên việc trừ lương của tài xế tàu điện là hợp lý.

Hiện vụ việc vẫn đang chờ được xử lý.

Hệ thống đường sắt Nhật Bản nổi tiếng hiệu quả và đúng giờ, thường xuyên được lấy làm ví dụ cho các mạng lưới đường sắt trên toàn thế giới.

Vào năm 2017, một nhà điều hành đường sắt Nhật Bản đã gây xôn xao dư luận sau khi phát đi lời xin lỗi sâu sắc về "sự phiền toái to lớn" do chuyến tàu của công ty này khởi hành sớm 20 giây so với lịch trình.