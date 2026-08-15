Bị Trấn Thành chỉ chỗ, quán ăn không biển hiệu ở TP.HCM khiến khách ruột lo mất chỗ ngồi

Trấn Thành vừa đăng bài khen, phần bình luận lập tức chia thành hai phe: một bên háo hức hỏi địa chỉ, một bên lại là khách ruột của quán, chỉ biết “than trời” vì từ nay có lẽ phải mang ghế theo mới mong có chỗ ngồi.

Không quá đặt nặng danh tiếng hay quy mô của hàng quán, Trấn Thành nhiều lần gây chú ý khi giới thiệu những địa chỉ ăn uống khá bình dân mà anh trực tiếp trải nghiệm và đánh giá cao. Với nam MC, một món ăn ngon, đáng thử không nhất thiết phải đến từ những nhà hàng nổi tiếng, mà đôi khi lại nằm trong một quán nhỏ, nép mình ở góc phố, thậm chí chẳng có biển hiệu.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến dân mạng tò mò khi chia sẻ về một quán bún cá thác lác tại TP.HCM. Đây vốn không phải món ăn quá phổ biến, nhưng theo lời nam MC, hương vị tại đây đủ hấp dẫn để anh phải đích thân “mách nước” cho mọi người.

Trấn Thành khiến dân mạng tò mò khi chia sẻ về một quán bún cá thác lác tại TP.HCM.

Trấn Thành review quán bún cá thác lác “hiếm người bán”

Trên fanpage cá nhân, Trấn Thành đăng tải loạt hình ảnh cận cảnh một tô bún cá thác lác cùng nhiều nguyên liệu ăn kèm, đồng thời dành lời khen cho món ăn mà anh cho là khá “lạ” và không dễ tìm.

“Không dễ gì ăn được cái món lạ lùn xủn này đâu nha. Hiếm người bán lắm. Bún nấm cá thác lác, sườn non, khổ qua. Nghe thôi là hấp dẫn hen. Tui chỉ mấy bà chỗ này ăn nó ngon mà xỉu á!”, nam MC hào hứng viết.

Theo chia sẻ của Trấn Thành, quán nằm tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, khu vực quận 7 cũ. Anh cũng không quên lưu ý thực khách rằng đây là một địa chỉ khá khuất, không có biển hiệu, vì vậy muốn thưởng thức món ăn phải “ráng kiếm” mới có thể tìm thấy.

Nam MC còn gợi ý thực khách gọi thêm cá thác lác và sườn non để phần ăn thêm đầy đặn. Cùng với cách giới thiệu dí dỏm, tự nhiên, loạt hình ảnh về tô bún với chả cá, tôm, rau, trứng cút... cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trấn Thành đăng tải loạt hình ảnh cận cảnh một tô bún cá thác lác cùng nhiều nguyên liệu ăn kèm. Ảnh: Trấn Thành

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, nhiều thực khách từng ăn tại quán lập tức vào xác nhận chất lượng món ăn. Những lời khen tập trung vào phần nước dùng, chả cá và sườn non được ninh mềm. Thậm chí, một khách quen còn hài hước than thở: “Anh ơi nó đã đông rồi, anh cho lên đây chắc em mang ghế theo tự ngồi quá huhu”.

Bên cạnh đó, nhiều thực khách nhận xét món ăn có vị thanh, nhẹ bụng, khổ qua không quá đắng và chả cá thác lác có độ dai ngon. Có người còn ví món bún này giống như một nồi lẩu khổ qua cá thác lác được biến tấu thành bún, vừa dễ ăn vừa tạo cảm giác mới lạ.

Một chi tiết khác cũng được cư dân mạng chú ý là thông tin về vị trí quán. Một số bình luận cho rằng Trấn Thành có thể đã nhầm nhẹ khi cho biết địa chỉ nằm gần Đại học Nguyễn Tất Thành, trong khi theo những thực khách từng đến đây, quán nằm gần Đại học Tôn Đức Thắng hơn.

Quán bún cá thác lác bình dân, tô đặc biệt 55.000 đồng

Địa chỉ được Trấn Thành giới thiệu có tên Bún Cá Nấm Thác Lác Cà Na, với thực đơn khá đơn giản, chủ yếu gồm bún nấm cá thác lác và bún cá thác lác khổ qua.

Quán bún nấm cá thác lác Cà Na. Ảnh: Google Review

Mức giá tại quán tương đối bình dân, với tô thường 45.000 đồng và tô đặc biệt 55.000 đồng. Nếu muốn thêm topping, thực khách có thể gọi thêm cá hoặc nấm với giá khoảng 15.000-20.000 đồng. Quán cũng phục vụ nước rau má đậu xanh với giá 15.000 đồng/cốc.

Ảnh: Google Review

Không gian cũng mang đúng tinh thần một hàng ăn bình dân, với bàn inox tròn và ghế nhựa. Quán không có điều hòa nhưng khá thoáng. Khu vực chế biến được đặt bên ngoài, không cầu kỳ nhưng các nguyên liệu và topping được sắp xếp tương đối gọn gàng, sạch sẽ.

Không gian của quán bún cá mang đúng tinh thần một hàng ăn bình dân. Ảnh: Google Review

Điểm đáng chú ý nhất của món ăn nằm ở phần topping khá phong phú. Một tô đầy đủ có cá thác lác, tôm, sườn non, đậu hũ, trứng cút, khổ qua và nấm kim châm. Phần cá thác lác được quết khá kỹ nên có độ dai, không bị bở hay có mùi tanh; trong chả cá còn có hạt tiêu xanh, tạo thêm chút hương vị khi ăn.

Khổ qua được chế biến vừa phải, vẫn giữ được độ giòn nhưng không quá đắng, chỉ có vị nhẫn nhẹ. Trong khi đó, nước dùng thiên về vị thanh ngọt, không quá đậm, khi kết hợp với rau và các loại topping tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ ăn.

Điểm đáng chú ý nhất của món ăn nằm ở phần topping khá phong phú.

Khu vực chế biến được đặt bên ngoài, các nguyên liệu được sắp xếp tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: Google Review

Theo một số đánh giá của thực khách, tô đặc biệt 55.000 đồng có phần topping khá đầy đặn, gồm nhiều chả cá, tôm, sườn non, trứng cút, nấm và rau. Một người từng ăn tại quán nhận xét nước dùng có vị ngọt dịu, chả cá dai, tôm tươi, sườn mềm thơm và khổ qua giòn; tổng thể hương vị gợi cảm giác giống “món canh mẹ nấu”.

Một tô đầy đủ có cá thác lác, tôm, sườn non, đậu hũ, trứng cút, khổ qua và nấm kim châm. Ảnh: Google Review

Một thực khách khác cho biết ban đầu khá tò mò vì lần đầu nghe đến bún nấm cá thác lác, nhưng sau khi thử lại bất ngờ vì món ăn dễ ăn hơn tưởng tượng. Theo người này, phần cá có độ dai vừa phải, vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên; nước dùng thanh, không quá đậm hay nêm nếm nặng tay. Nấm tươi và rau ăn kèm cũng giúp món ăn có cảm giác nhẹ bụng nhưng vẫn đủ no.

Phần cá có độ dai vừa phải, vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên; nước dùng thanh, không quá đậm hay nêm nếm nặng tay. Ảnh: Google Review

Một số khách quen còn cho biết quán thường khá đông, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Nhân viên chủ yếu là các cô lớn tuổi nên đôi khi việc phục vụ có thể còn chút nhầm lẫn, song nhìn chung món ăn được nhận xét là lên khá nhanh.

Với mức giá từ 45.000 đồng, bún cá thác lác tại đây được nhiều thực khách đánh giá là một lựa chọn đáng thử nếu muốn đổi vị khỏi những món bún quen thuộc như bún bò hay bún riêu. Món ăn cũng phù hợp với những người thích các món nước thanh, ít dầu mỡ và không quá nặng gia vị.