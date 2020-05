Bị tố bán vai 300 triệu, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Nếu phải bán vai, tôi sẽ bán với giá 3 tỉ

Như Phượng tố mua vai 300 triệu

Ngày 4/5/2020, ca sĩ Như Phượng – người đóng vai Tam giai Đức tần Thanh Huyền trong phim "Phượng Khấu" chia sẻ với báo chí rằng, cô đã gửi đơn kiện công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đại Dương mà đại diện pháp luật là đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, lên Tòa án nhân dân quận 3, TPHCM.

Như Phượng cho biết, tháng 10/2019, qua một người bạn, công ty Đại Dương ngỏ ý muốn mời Như Phượng tham gia một vai trong phim "Phượng Khấu" do ông Huỳnh Tuấn Anh làm đạo diễn. Ban đầu, cô từ chối nhưng sau 2 lần nhận được lời mời, cô đã đồng ý.

Ngày 23/11/2019, Như Phượng và công ty Đại Dương ký hợp đồng diễn viên với giá trị 10 triệu đồng. Sau khi ký, phía đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh ngỏ lời, vì vai Tam giai Đức tần Thanh Huyền trong kịch bản có sẵn rất ít thoại và đất diễn, nên nếu Như Phượng đưa thêm 300 triệu đồng thì sẽ thêm đất diễn cho vai, đồng thời được quảng bá hình ảnh rộng rãi.

Ca sĩ Như Phượng trong vai Tam giai Đức tần Thanh Huyền trong phim "Phượng Khấu".

Để hợp thức hóa điều này, đôi bên làm hợp đồng tài trợ cho phim. Như Phượng vận động một doanh nghiệp mà cô có vốn sở hữu là Công ty TNHH Rác thải Sơn Hùng tài trợ cho "Phượng Khấu" số tiền trên. Tuy nhiên, vì một số lý do, công ty này từ chối tài trợ.

Hợp đồng giữa công ty Sơn Hùng và công ty Đại Dương không thành. Để tiếp tục tham gia phim, Như Phượng đã quyết định tự chuyển tiền cho công ty Đại Dương 3 lần, tổng cộng 200 triệu đồng. 100 triệu đồng còn lại, đôi bên thỏa thuận sẽ chuyển sau.

Tuy nhiên, khi nhận thấy phía công ty Đại Dương cũng như đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh không thực hiện đúng cam kết, cũng như không thanh toán cát-xê, Như Phượng đã tìm cách giải quyết nhưng không nhận được kết quả như mong muốn.

Như Phượng cho hay, cô muốn lấy lại số tiền 10 triệu cát-xê như hợp đồng diễn viên đã ký, đồng thời mong muốn công ty Đại Dương của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh trả lại 200 triệu đồng do không thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu.

Như Phượng trên phim trường Phượng Khấu.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sẽ kiện ngược Như Phượng

Về phía công ty Đại Dương mà đại diện pháp luật là đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông về vụ việc này vào chiều ngày 7/5/2020.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh khẳng định, tới chiều ngày 7/5, công ty vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía Tòa án. Và tất cả những thông tin mà Như Phượng cung cấp cho báo chí thời gian qua đều không có bằng chứng cụ thể.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng khẳng định, hiện tại công ty Đại Dương đang giữ hợp đồng tài trợ và hợp đồng diễn viên với ca sĩ Như Phượng.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói: "Ngoài 2 hợp đồng này ra, chúng tôi không ký kết bất cứ hợp đồng mua bán nào cả. Với những bằng chứng về cô Phượng mà chúng tôi có trong tay, chắc chắn Tòa sẽ không thụ lý hồ sơ này.

Về phía tôi và công ty Đại Dương, sau buổi gặp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện cô Phượng. Chúng tôi có đầy đủ pháp lý vì theo hợp đồng, cô Phượng còn nợ 100 triệu đồng. Chưa kể, cô Phượng còn vi phạm nghiêm trọng về nghề diễn viên, tự ý bỏ quay và làm thiệt hại kinh tế rất lớn của 2 ngày quay đó".

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đại diện công ty Đại Dương trong buổi họp báo chiều qua về việc bị diễn viên tố bán vai 300 triệu đồng.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng khẳng định: "Tôi không bán vai cho cô Phượng. Cô Phượng đồng ý tài trợ cho phim thì chúng tôi sẽ mời cô Phượng một vai nhỏ vừa với sức của cô Phượng. Nếu phải bán vai, tôi không bán với giá 300 triệu mà bán với giá 3 tỉ hoặc 30 tỉ".

Liên quan tới 2 ngày bỏ quay, phía ca sĩ Như Phượng cho biết đều đã xin phép đạo diễn và được đồng ý. Và lý do bỏ quay lần 1 là do nhà có tang, lần 2 là do nôn ói, mệt vào lúc 2h sáng.

Trả lời vấn đề này, Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho hay, khi nhà Như Phượng có tang, công ty chia buồn và dời lịch quay. Lần thứ hai, khi Như Phượng mệt tự ý bỏ quay, đoàn cũng dời lịch. Sau đó, đoàn tiếp tục liên lạc nhưng Như Phượng vẫn không trả lời. Sau đó, Như Phượng mới lý giải lý do là bị ói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, tại sao khi Như Phượng bỏ quay, đoàn phim không lập biên bản ngay đối với diễn viên mà lại đợi tới lúc sự việc rùm beng mới lên tiếng, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói: "Cô Phượng làm thiệt hại đoàn phim là có thật, còn khi nào xử lý cô Phượng là chuyện của công ty, không hôm nay thì ngày mai".

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho biết sẽ khởi kiện ngược lại Như Phượng.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm, công ty Đại Dương đã rất thiện chí với Như Phượng khi 2 lần mời cô lên hòa giải.

"Cô Phượng đề xuất là đòi tiền lại, tôi bảo không được. Tất cả những gì cô Phượng thụ hưởng từ phim Phượng Khấu đều có vi bằng. Thứ hai, cô Phượng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cô Phượng nói, nếu không trả tiền thì phải tiếp tục mời vai ở phần 2, phần 3 và phải ký hợp đồng. Tôi không đồng ý", đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy mình và công ty bị tấn công bằng những thông tin thất thiệt, buộc chúng tôi phải tung ra hết bằng chứng để cho thấy, chúng tôi đã du di cho cô Phượng bằng cái tình".

Trong vụ việc này, ca sĩ Như Phượng mong muốn đòi lại tiền cát-xê theo hợp đồng diễn viên phim "Phượng Khấu" nhưng phía công ty Đại Dương cho rằng, do còn vướng mắc hợp đồng tài trợ nên chưa thanh toán.

Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ, người ký với công ty không phải là Như Phượng mà là công ty TNHH Rác thải Sơn Hùng. Chưa kể, trong hợp đồng tài trợ, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không thỏa đáng quyền lợi.

Giải thích về việc này, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói: "Chúng tôi nhiều lần nhắn cô Phượng lên thanh lý hợp đồng và nhận tiền diễn viên nhưng cô Phượng không lên và tố ngược chúng tôi là không trả".

Đại diện luật sư của công ty Đại Dương (áo kẻ sọc) trả lời báo chí.

Đại diện luật sư của công ty Đại Dương cũng khẳng định, trước khi Như Phượng gặp báo chí, cô không hề có liên lạc với công ty về khoản cát-xê 10 triệu. Công ty khẳng định sẽ thanh toán khoản cát-xê này mà không gây bất kỳ trở ngại nào.

Bên cạnh đó, đại diện luật sư của công ty Đại Dương cũng cho hay, trên giấy phép kinh doanh của công ty TNHH Rác thải Sơn Hùng xác nhận chủ sở hữu công ty là Như Phượng.