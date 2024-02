Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức phiên chợ có một không hai trong cả nước

Công an tỉnh Nam định huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, tổ chức các vòng, chốt bảo đảm an ninh trật tự Chợ Viềng Xuân.

Ngày 16/2, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức, phương án bảo đảm an ninh Chợ Viềng Xuân huyện Vụ Bản năm 2024.

Chợ Viềng Xuân huyện Vụ Bản năm 2024 tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/2/2024 (tức ngày mùng 7 và 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Sân vận động xã Trung Thành và Bãi xe trước cửa đền Công Đồng, xã Kim Thái.

Huyện Vụ Bản đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chợ. Công an tỉnh Nam định cũng huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, tổ chức các vòng, chốt bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chỉ đạo Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách tham dự Chợ Viềng Xuân “chỉ có ở Nam Định”.

Chợ Viềng Xuân: Phiên chợ có một không hai trong cả nước

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Chợ Viềng Xuân huyện Vụ Bản năm 2024 và các lực lượng chức năng trong việc tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và công tác tổ chức, quản lý các lễ hội đầu Xuân; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh: Chợ Viềng Xuân Nam Trực, Chợ Viềng Xuân Vụ Bản đã trở thành những địa chỉ du Xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo khách thập phương.

Đây là phiên chợ có một không hai trong cả nước diễn ra vào ngày mùng 7 và 8 tháng Giêng hàng năm. Chợ Viềng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng.

Đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay khối óc, đồng thời là dịp để quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc: Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các giá trị của Chợ Viềng Xuân “chỉ có ở Nam Định”.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách tham dự Chợ Viềng Xuân “chỉ có ở Nam Định”

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu: lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với huyện Vụ Bản trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương tham dự Chợ Viềng Xuân.

Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân địa phương và khách thập phương về hội chợ và các di tích đền, phủ, chùa, lăng thuộc quần thể di tích Phủ Dầy, nhất là công tác phòng, chống cháy nổ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai và thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động cờ bạc, trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác diễn ra trong Chợ Viềng Xuân.

Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các giá trị của Chợ Viềng Xuân “chỉ có ở Nam Định” với các hình thức đa dạng, phong phú, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Lực lượng chức năng lập hàng rào phân luồng giao thông trên địa bàn thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực phục vụ hội chợ Viềng.

Phương án phân luồng giao thông phục vụ hội chợ Viềng Xuân năm 2024

Hội chợ Viềng Xuân trên địa bàn các huyện Vụ Bản, Nam Trực diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 17/2/2024 (tức ngày mùng 7, 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Để chủ động giải quyết các tình huống ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân tham gia lễ hội được an toàn, thuận tiện, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Hội chợ Viềng Xuân, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) và Công an các huyện, thành phố Nam Định huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ, thanh tra viên tổ chức cắm chốt điều hòa giao thông tại các chốt và thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến Quốc lộ: 10, 21, 21B, 37B, 38B; các tỉnh lộ 486, 490C và đường Lê Đức Thọ.

Về phương án phân luồng giao thông đối với Chợ Viềng huyện Vụ Bản, nếu xảy ra ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10 từ thành phố Nam Định đến trước nút giao Cao Bồ, phương tiện di chuyển từ tỉnh Nam Định đến tỉnh Ninh Bình đi theo Quốc lộ 10 – Quốc lộ 21B – Phủ Lý – Quốc lộ 1A – Ninh Bình hoặc đi hướng Quốc lộ 10 – Quốc lộ 21B – đường cao tốc – Ninh Bình, hướng Ninh Bình – Nam Định đi theo chiều ngược lại (hoặc đi đường cao tốc về Phủ Lý đi Nam Định).

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10 từ nút giao Cao Bồ đến cầu Non Nước, các phương tiện đi hướng Nam Định – Ninh Bình đi theo Quốc lộ 10 – đường dẫn lên đường cao tốc - cầu Nam Bình – Quốc lộ 1A, hướng Ninh Bình – Nam Định đi theo chiều ngược lại.

Nếu lượng phương tiện tại khu vực thị trấn Gôi (Vụ Bản) và Quốc lộ 10 quá đông thì điều tiết các xe đi lễ hội từ phía Ninh Bình theo hướng Quốc lộ 10 - thị trấn Lâm (Ý Yên) - Quốc lộ 38B – ngã tư Thiện Vịnh.

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông từ thành phố Nam Định đến cầu Họ, các phương tiện từ thành phố Nam Định đi Phủ Lý theo Quốc lộ 21B ngay từ ngã tư Siêu thị GO! và ngã ba Lộc Hòa (đề nghị Công an tỉnh Hà Nam phân luồng cho các phương tiện từ Phủ Lý về Nam Định từ ngã ba cầu Họ ra Quốc lộ 21B).

Đối với chợ Viềng Xuân trên địa bàn huyện Nam Trực, nếu xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài sẽ thực hiện phân luồng giao thông cho các phương tiện xe ô tô đi về thành phố Nam Định chuyển hướng đi theo đường tỉnh lộ 487 ra Quốc lộ 21B.

Phân luồng và hướng dẫn cho các xe ô tô đi về thành phố Nam Định theo hướng đường Vàng B ra Quốc lộ 21B; xe ô tô đi huyện Nghĩa Hưng, đi thành phố Nam Định di chuyển vào đường Thanh Khê (xã Nam Cường) ra Quốc lộ 21B.

Đối với xe container, xe siêu trường, siêu trọng thì phân luồng từ ngã tư tỉnh lộ 490C – đường Lê Đức Thọ đi theo Quốc lộ 21 (trường hợp xe container, xe siêu trường, siêu trọng đã vào gần khu vực thị trấn Nam Giang (Nam Trực) thực hiện phân luồng vào đường Cụm công nghiệp Đồng Côi, hướng dẫn các phương tiện dừng, đỗ; khi hết ùn tắc mới tiếp tục lưu thông.

Toàn dân tứ xứ đổ về để đi chợ Viềng Phủ Dầy.

CHỢ VIỀNG: Phiên chợ cầu may, cầu lộc

Chợ Viềng Phủ Dày (thôn Trung Thành, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) và chợ Viềng Nam Giang (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) - phiên chợ cầu may vô cùng đặc biệt gắn với tín ngưỡng văn hóa của cư dân vùng lúa nước, mang những sắc thái văn hóa độc đáo của đất và người Thành Nam, là địa chỉ du xuân hấp dẫn của người dân trấn Sơn Nam Hạ cũng như du khách khắp nơi trong cả nước mỗi khi Tết đến, xuân về.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Nam Định: Người ta mời nhau đi chơi chợ Viềng, đi chơi, đi xem, đi ngắm… chợ chứ không phải đi làm ăn. Nghĩa là không đặt lời lãi làm đích, không dở sảo thuật thương trường ra với nhau.

Người bán chỉ mong bán một thứ gì đó (dù rẻ) để cầu may cả năm. Người mua cũng chọn mua thứ gì đó (dù đắt) để cầu lộc, cầu tài. Rõ ràng chợ Viềng khác các chợ thường thấy. Đó là nơi hội tụ cầu may của du khách nhân dịp đầu xuân. Vậy thì bỏ qua sao được.

Toàn dân tứ xứ đổ về để đi chợ Viềng Phủ Dầy ( thuộc huyện Vụ Bản, cách thành phố Nam Định chừng 16 km).

Gọi chợ Viềng Phủ Dầy bởi chợ gắn liền với quần thể kiến trúc phủ rất nổi tiếng từ bao đời nay. Phủ Dầy thờ bà chúa Liễu Hạnh. Đồn rằng bà chúa thiêng lắm, nếu tín chủ thành tâm, ăn ở nhân đức thì cầu xin gì cũng được chứng quả. Bởi thế khách thập phương kéo về lễ rất đông, nhất là từ đầu tháng 3 âm lịch dịp hội Phủ Dầy mở cửa.

Cũng chính vì thế mà chợ Viềng Phủ Dầy mang tính chất “ lễ - chợ”. Đêm chợ Phủ hấp dẫn kỳ lạ. Ai không đi thì quả thật đáng tiếc.

Chợ Viềng Vân Chàng (thuộc huyện Nam Trực, cách thành phố Nam Định chừng 12 cây số). Gọi chợ Viềng Vân Chàng. Các loại dao, kéo, cào, cuốc, liềm, hái, mai, móng… do thợ Vân Chàng làm thì miễn chê. Đặc biệt những dụng cụ dùng cho nghề mộc, nghề chạm khắc gỗ, đá đòi hỏi kỹ nghệ tinh xảo thì từ Nam ra Bắc đều tìm đến Vân Chàng đặt mua.

Trời còn tối, sương mù nhiều người từ tứ xứ theo mọi ngả đổ về chợ. Ngay từ ngã ba Nam Giang trở vào hàng hoá đã bày la liệt. Chủ yếu là thịt bò thui ( bò chứ không có bê), các loại sản phẩm nghề rèn, các thứ nông sản thực phẩm, quán ăn. Chợ chính họp trên khu đất rộng, bạt ngàn hoam cây cảnh bên Nam Điền đưa sang.

Từ thời Trần thế kỉ XVI Nam Điền đã là nơi chuyên cung ứng hoa, cây cảnh cho phủ Thiên Trường phục vụ cuộc sống đế vương hoàng tộc và vẫn nổi tiếng đến bây giờ.



Cả hai chợ Viềng kể trên dù mỗi nơi có những nét riêng, nhưng đều có cái chung. Đó là chợ không lấy mục đích kinh doanh thương mại là trọng, mà chủ yếu mang màu sắc tín ngưỡng, tâm linh.

Cả hai chợ đều mang đặc trưng sinh hoạt vật chất tinh thần, thể hiện như giao lưu văn hoá cũng như mơ ước khát vọng của người dân vùng châu thổ Sông Hồng. Đó là tập quán đẹp truyền thống đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu, chọn lọc, tổ chức chu đáo việc kế thừa giữ gìn bản sắc quý giá mà cha ông ta để lại.