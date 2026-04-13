Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra, thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (áo xanh, đứng giữa) cùng Đoàn công tác khảo sát thực địa tại các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, sáng chủ nhật ngày 12/4.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương,… và chính quyền địa phương.

Từ 8g00 sáng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến khảo sát Dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh còn gọi là Thành phố Cà phê. Đây là dự án có ý nghĩa trong việc hình thành, phát triển các không gian đô thị giàu bản sắc, thịnh vượng trên địa bản Tỉnh.

Dự án có quy mô diện tích: 45,45ha. Giai đoạn 1 dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê đất thực hiện với diện tích 19,8 ha. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng, tiện ích đã được hoàn thiện, từng bước hình thành khu đô thị kiểu mẫu gắn với văn hóa cà phê và lối sống bản sắc, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước tại địa phương, giải quyết tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Trong đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê được xem là công trình mang tính biểu tượng quảng bá văn hóa và tiềm năng của tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.

Hiện dự án đã hoàn thành 95% tiến độ của giai đoạn 1, đang tập trung đẩy nhanh triển khai các hạng mục xây dựng theo quy hoạch như Tổ hợp khách sạn, thương mại (dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2028), công trình giáo dục (dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động Quý II/2026),… Đồng thời, các vấn đề tồn đọng của giai đoạn 1 như thủ tục giải quyết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cũng đang được các cơ quan ban ngành phối hợp tháo gỡ trước khi thời hạn giai đoạn 1 của dự án kết thúc ngày 21/4/2026, giúp cho cư dân, khách hàng yên tâm và tạo sự ổn định. Cùng với đó, vấn đề giao quỹ đất cùng các thủ tục để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án đang phải chờ quyết định, hướng dẫn từ Trung ương và địa phương để dự án tiếp tục triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (áo xanh, đứng giữa) khảo sát tại dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, chỉ đạo các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để triển khai giai đoạn 2 của dự án trọng điểm này.

Tại điểm khảo sát, sau khi nghe báo cáo của đơn vị về tình hình dự án, các vướng mắc, khó khăn tồn đọng của Dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo ngay Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường… gấp rút tháo gỡ các khó khăn trong thời hạn còn lại của giai đoạn 1. Đồng thời, Bí thư chỉ đạo các sở ban ngành ưu tiên bám sát hướng dẫn của Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai giai đoạn 2 của dự án trọng điểm này.

Tiếp đó, đoàn cũng đã đến khảo sát Dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend tại Lô CN 5, Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân An. Dự án được đầu tư với công suất thiết kế 1.000 kg/giờ, tương đương khoảng 7.896 tấn thành phẩm/năm, với tổng mức đầu tư dự án cho 2 giai đoạn là 2.000 tỷ đồng. Nhà máy được đầu tư trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất của Đức, Italy,… đồng thời hợp tác với các thương hiệu công nghệ số một toàn cầu, với mức độ tự động hóa cao, vì vậy nhu cầu sử dụng lao động được tối ưu với khoảng 400 công nhân. Mục tiêu của dự án sẽ triển khai thi công từ Quý 2/2026 đến Quý 3/2027 và đưa vào tổ chức sản xuất kinh doanh từ Quý 4/2027.

Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, được định hướng xây dựng phát triển khai thác chuỗi chế biến sâu của ngành cà phê, nâng cao giá trị kinh tế của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk, đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm chế biến hết chuỗi giá trị cà phê thế giới và tập trung phân đoạn giá trị cao. Dự án tạo nên hệ sinh thái chế biến cà phê đầy đủ của Tập Đoàn Trung Nguyên từ chế biến cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê hoà tan và nâng tổng số thành 5 Nhà máy sản xuất chế biến cà phê của Trung Nguyên trên khắp Việt Nam, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên hơn 100 quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (áo xanh) khảo sát, đề nghị Dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend xúc tiến khởi công vào tháng 6/2026 kết hợp cùng thời điểm diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại của Tỉnh.

Hiện dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend đang đẩy nhanh, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ mục tiêu dự án. Ngay tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo các sở ngành nhanh chóng phối hợp tháo gỡ giải quyết các hồ sơ cấp phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng… để dự án sớm khởi công. Đồng thời, Bí thư tỉnh đề nghị doanh nghiệp Trung Nguyên ưu tiên khởi công Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend vào tháng 6/2026, kết hợp cùng thời điểm diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại của Tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Trung Nguyên Legend khẳng định, cam kết tiếp tục tập trung, ưu tiên các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm theo tiến độ, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Được biết, từ ngày 17 - 19/4/2026, tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk với sự phối hợp của UNESCO tổ chức “Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới” tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. Đây là một trong nhiều hoạt động thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp luôn đồng hành cùng địa phương trong thúc đẩy ngành cà phê gắn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cũng trong buổi công tác sáng 12/4/2026, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã đi khảo sát các dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm trên địa bàn, gồm các tuyến giao thông trục chính như: dự án đường Tôn Đức Thắng, dự án đường Hùng Vương, dự án đường Giải Phóng, công trình nâng cấp, mở rộng đường 19/5 và dự án đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 - Quốc lộ 14 - Tỉnh lộ 8.

Tại buổi kiểm tra, lắng nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương trong việc triển khai các dự án trọng điểm thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây đều là những công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các đơn vị liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương khẩn trương rà soát, rút ngắn các thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải quyết những vấn đề tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng cam kết, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển đồng bộ, cũng như tạo sự liên thông toàn diện giữa các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà.

Hoạt động khảo sát thực địa vào ngày chủ nhật đã thể hiện sự quan tâm sâu sát, tinh thần quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, quyết tâm cao cùng địa phương, các đơn vị doanh nghiệp hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của tỉnh, qua đó tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk vững mạnh trong giai đoạn tới.

Đắk Lắk là địa phương có vị trí chiến lược tại khu vực Tây Nguyên, đóng vai trò trung tâm vùng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, và là đầu mối kết nối giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến cũng như du lịch. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và vị trí kết nối liên vùng Đông – Tây, Đắk Lắk đang định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10,5%/năm trở lên. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, năm 2025 đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhóm nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng tiếp tục đóng vai trò then chốt, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngoại tệ. Đặc biệt, cà phê là ngành hàng trụ cột, chiếm khoảng 30–35% sản lượng cả nước, với sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 240.000 tấn. Hồ tiêu đạt trên 40.000 tấn xuất khẩu, trong khi sầu riêng phát triển nhanh với quy mô khoảng 40.000–45.000 ha, sản lượng gần 400.000 tấn/năm, ngành hàng tăng trưởng mới của tỉnh. Việc triển khai đồng bộ các dự án đô thị, công nghiệp chế biến, phát triển kinh tế cà phê và hạ tầng giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo liên kết phát triển toàn diện, mở rộng không gian kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành cà phê và các nông sản chủ lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.







