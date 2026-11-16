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Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng yêu cầu báo cáo việc thiếu 168 biên chế

Theo Trọng Đảng
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Tỉnh ủy Cao Bằng vừa rà soát quá trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, phường và phát hiện vẫn thiếu 168 biên chế được giao. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu báo cáo kết quả rà soát trước ngày 10/12.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, năm 2026, Cao Bằng được giao tổng biên chế 19.335 người. Tuy nhiên, qua rà soát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 19.167 người, thiếu 168 người so với chỉ tiêu được giao; trong đó, khối công chức thiếu 17 người, viên chức thiếu 151 người.
- Ảnh 1.

Trụ sở làm việc các sở ban ngành của tỉnh Cao Bằng.

Trong chỉ đạo về nội dung trên cuối tuần qua, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An có ý kiến, không thể để kéo dài tình trạng nơi thiếu người, nơi khác lại có nhân lực chưa được bố trí công việc phù hợp. Việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, sở trường và kết quả thực hiện công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ chuẩn hóa số liệu, kết nối và điều phối, bố trí nguồn nhân lực phù hợp; đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt.

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, tỉnh sẽ rà soát nhu cầu nhân lực thiết yếu, đề xuất tuyển dụng mới nếu không thể bổ sung từ nguồn hiện có. Trước ngày 10/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tags

Cao Bằng

tỉnh ủy Cao Bằng

Phan Thăng An

biên chế

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