Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: "Cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên, yếu thì phải thay"

Trước đó, nhiều bộ, ngành phản ánh cán bộ TP HCM nói riêng và cả nước nói chung hiện có tâm lý e ngại, sợ sai, dẫn đến tiến độ công việc chậm.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết năm 2022, TP HCM có 584 văn bản hỏi ý kiến và bộ đã có 604 văn bản trả lời. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề được hỏi thuộc thẩm quyền của thành phố. "Đây là điều rất vô lý, cho thấy chúng ta sợ hoặc đùn đẩy cho nhau. Trung bình mỗi ngày, bộ phải trả lời cho thành phố 2 văn bản, mà chúng tôi còn trăm ngàn việc khác. Còn 63 địa phương khác nếu ai cũng vậy thì suốt ngày trả lời, trong khi đã phân công phân cấp rồi" - ông Dũng nói.

Đồng tình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức là có thật. Không những lo ngại mà còn có thể đánh giá sâu hơn là co cụm, cầu an, thận trọng quá mức để xử lý các công việc chung trong điều hành của thành phố cũng như cả nước hiện nay,

Theo ông, vấn đề này không chỉ diễn ra ở TP HCM. Có những việc đáng lẽ đã quyết theo thẩm quyền và quy chế, nhưng cán bộ vẫn thận trọng quá mức, lấy ý kiến rất nhiều ban, sở, ngành rồi chờ đợi. Thời gian chờ để nhận đủ ý kiến của tất cả tổng thể thì như kiểu "đẽo cày giữa đường".

Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận xét vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay tại TP HCM là giải phóng được tư tưởng cho cán bộ, lãnh đạo, khắc phục tư tưởng sợ, không dám làm.

Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo môi trường, hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ làm việc, động viên người dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, thành phố cần xử lý dứt điểm những tồn đọng liên quan cán bộ; điều chỉnh, sắp xếp phù hợp người với năng lực và nhiệt huyết.

"Cán bộ cần tránh hai khuynh hướng: sợ trách nhiệm, không dám làm, hoặc để xảy ra tiêu cục, tham nhũng" - Thủ tướng lưu ý.