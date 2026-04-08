HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn Duẩn - Minh Chiến |

Ông Lê Tiến Châu (57 tuổi), Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Tiến Châu.

Lê Tiến Châu được bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Tiến Châu (57 tuổi), Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969. Quê quán: Xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, có trình độ Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV; Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ 1-2023); Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XV.

Trước khi được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, ông Lê Tiến Châu từng là giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, trường Đại học Luật TPHCM; Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Ông cũng từng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XV (từ 10-2023).

Infographic: Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Tags

Lê Tiến Châu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại