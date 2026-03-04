Sáng nay 4-3 (tức 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại 8 điểm giao nhận quân trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự buổi lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ngọc Hà

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 4-3, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ngọc Hà (Hà Nội), không khí ngày hội tòng quân đã rộn ràng. Tại đây có rất nhiều người dân đến động viên, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các phường cùng đông đảo nhân dân các địa phương.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thắp đài lửa truyền thống

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết năm nay, toàn TP Hà Nội có gần 5.000 công dân lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó có hơn 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.447 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; có 226 tân binh được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận mong các công dân ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống quê hương và khí thế hào hùng "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước; truyền thống "Ba sẵn sàng" của thanh niên Hà Nội. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Quang Thái

Trước hết, cần chấp hành nghiêm Điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an và các quy định của đơn vị; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Bên cạnh đó, tích cực thi đua học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng; xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ", "Người Công an nhân dân", hình ảnh đẹp của "Người chiến sĩ Thủ đô". Cùng với đó, giữ gìn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp lại sự tin tưởng của gia đình và quê hương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cũng đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm, tạo điều kiện để các tân binh Thủ đô nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có gần 5.000 công dân lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân,

Nhiều người thân bịn rịn chia tay các tân binh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ 3 từ trái qua) tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ