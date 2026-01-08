Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và Chương trình công tác năm 2026.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho thấy, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Kết quả, các cơ quan tố tụng hai cấp của thành phố đã thụ lý giải quyết 219 vụ án với 460 bị can; truy tố 113 vụ án với 189 bị can; xét xử sơ thẩm 98 vụ án với 163 bị cáo về tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo giải quyết xong 20/25 vụ án, vụ việc theo quy định; hiện đang theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án…

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo, đã nêu ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2026. Trong đó, sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc phòng, chống lãng phí ngay từ đầu; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, khoáng sản, chuyển đổi số; rà soát, đánh giá các vụ việc, kết luận thanh tra chậm thực hiện, còn tồn đọng.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và vốn ngân sách chậm triển khai, có nguy cơ gây lãng phí, tiêu cực; rà soát, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận của Bộ Chính trị; chỉ đạo sắp xếp, bố trí trụ sở, nhà đất, quản lý hiệu quả quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm không lãng phí.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tập trung phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục rà soát, đưa các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo…