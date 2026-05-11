Bí thư Hà Nội nói về công tác thu hồi đất, tái định cư cho người dân

Thanh Hiếu
|

"Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, làm công khai phương án, làm dứt điểm trách nhiệm", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ.

Sáng 11/5, HĐND TP. Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội - đã thông tin về 15 nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp.

Theo ông Trần Thế Cương cho biết, kỳ họp lần này HĐND thành phố chưa xem xét thông qua 3 nội dung như dự kiến, gồm: Đề án " Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội"; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông Cương, lý do HĐND thành phố chưa xem xét 3 nội dung trên là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo về điều kiện thông tin hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 của HĐND TP. Hà Nội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội - cho biết, hiện nay Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều cơ chế đặc thù và nhiều kỳ vọng to lớn.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới với những định hướng lớn, tầm nhìn lớn và yêu cầu rất cao đối với Thủ đô. Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô số 02 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Đồng thời, Quy hoạch Thủ đô đã mở ra một không gian phát triển mới, không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai lâu dài của thành phố.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải tổ chức thực hiện bằng được; phải biến những chủ trương lớn thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; để mỗi người dân đều cảm nhận được sự chuyển động của thành phố trong từng công trình, từng chính sách.

Bà Hà cho biết, kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định 15 nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn. Đó là ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, mở đường cho việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian tới. Kỳ họp xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo về tiến độ triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã cho phép Hà Nội áp dụng. Qua đó đánh giá rõ hơn những kết quả bước đầu, nhận diện những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ.

Công khai, minh bạch công tác thu hồi đất

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, nhóm nội dung tổ chức thi hành Luật Thủ đô cần phải đi trước một bước. Theo ông Thắng, luật đã có, cơ chế đã mở, vấn đề còn lại là thành phố phải xây dựng ngay hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Trần Đức Thắng đề nghị HĐND thành phố khi xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề, gồm: sự cần thiết; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng cân đối nguồn lực; tiến độ thực hiện; trách nhiệm của cơ quan chủ trì, không phê duyệt cho xong thủ tục.

Đối với danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng, đây là nội dung rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng mục tiêu vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân vào vị trí trung tâm; làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, làm công khai phương án, làm dứt điểm trách nhiệm.

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

