Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói về những định hướng lớn năm 2024

- Phóng viên: Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn, xin chúc Bí thư Thành ủy và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng. Ông có thể cho biết cảm xúc sau một năm đầy khó khăn, nhưng thành quả mà Hà Nội đạt được rất đáng để tự hào?

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng

+ Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đúng là đến giờ phút này nhìn lại, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và toàn thể quân dân Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng đạt được trong năm qua thật đáng tự hào. Tình hình khó khăn thì chúng ta đều thấy, ngay cả lúc này vẫn còn rất khó khăn khi mà thế giới bất ổn, xung đột gia tăng; lạm phát, tỉ giá, nguy cơ suy thoái..., nói chung là đủ cả. Nhưng từ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 nên chúng ta rất vững vàng; càng khó khăn, thách thức chúng ta càng phải bình tĩnh, tự tin, sáng tạo trong xử lý công việc; phải bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện, trong chỉ đạo cần có trọng tâm, trọng điểm, không ngại việc khó, việc tồn tại kéo dài.

Ví dụ như trong lĩnh vực kinh tế, do tác động của tình hình thế giới nên nhiều lĩnh vực mũi nhọn không duy trì được tốc độ tăng trưởng. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Hà Nội đã tập trung mạnh phát triển mảng dịch vụ, đồng thời khơi thông nguồn lực từ văn hóa, vừa giữ gìn, phát huy giá trị trường tồn của Thủ đô ngàn năm văn hiến, giữ gìn truyền thống văn hóa, vừa tạo việc làm và tạo nguồn thu bền vững.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", đồng thời ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực văn hóa (cùng với lĩnh vực y tế và giáo dục). Từ khi triển khai thực hiện đến nay, hơn 1.000 công trình, dự án thuộc 3 lĩnh vực đã được hoàn thành, tạo sức bật mới cho du lịch, dịch vụ. Tới đây, thành phố quyết tâm tái hiện Điện Kính Thiên trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, triển khai xây dựng Đền thờ Ngô Quyền... Trong năm qua, hàng ngàn cuộc biểu diễn nghệ thuật đã được tổ chức. Hà Nội còn thu hút thành công các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới đến biểu diễn, tạo ra các lễ hội âm nhạc đẳng cấp đủ sức hấp dẫn khách trong và ngoài nước đến thưởng thức. Lễ hội sáng tạo Thủ đô năm 2023 cũng là sự kiện nổi bật, tạo hiệu quả đáng ghi nhận.

Có thể nói, chưa khi nào văn hóa, sáng tạo và dịch vụ được khơi dậy mạnh mẽ như vậy, đây thực sự là luồng gió mới thổi vào đời sống kinh tế Thủ đô. Nhờ đó, tỉ trọng ngành dịch vụ đã tăng vượt lên mức hơn 65% trong cơ cấu kinh tế; dịch vụ năm 2023 tăng 7,26% so với năm trước và đóng góp tới 4,69% trong mức tăng GRDP. Du lịch Hà Nội có sự phục hồi mạnh mẽ, đạt tổng số 24 triệu lượt khách (4 triệu khách quốc tế), tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch), đem lại tổng thu hơn 87.000 tỉ đồng.

Trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương giảm, Hà Nội vẫn bền bỉ tăng trưởng, mức tăng GRDP 6,27% năm 2023 tuy chưa đạt mục tiêu của thành phố nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước là 5,05%. Thu nhập của người dân vì thế tiếp cục được cải thiện - bình quân 150 triệu đồng/người/năm.

2 năm nay, Hà Nội đứng đầu cả nước về thu nội địa, đó là nguồn thu phản ánh nội lực của nền kinh tế. Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố lần đầu tiên vượt mức 300.000 tỉ đồng - đạt 332.089 tỉ đồng; trong đó, thu nội địa cũng lần đầu tiên đạt mức 302.917 tỉ đồng, cao nhất cả nước. Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỉ đồng - đạt hơn 410.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa tiếp tục dẫn đầu cả nước với trên 381.000 tỉ đồng.

Hết năm 2023, thành phố có 18/18 huyện đạt nông thôn mới với 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 183 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Ấn tượng nổi bật của năm 2023 là Hà Nội không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt, mà còn cụ thể hóa tư duy, tầm nhìn chiến lược thành sản phẩm để chuẩn bị cho tương lai 20, 30 năm tới. Đến thời điểm này, tình hình, kết quả có làm ông hài lòng?

+ Có 2 việc lớn phải nhắc tới. Thứ nhất, chúng ta đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đúng kế hoạch. Đây là dự án mang tính chiến lược, là động lực kết nối vùng, thúc đẩy tăng trưởng không chỉ cho Hà Nội. Vừa rồi, tôi đi kiểm tra dọc tuyến qua 7 quận, huyện ở Hà Nội và dọc tuyến qua hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, làm việc với các bên, nhìn chung tình hình tiến độ rất khả quan. Cả 3 tỉnh, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 93% diện tích, trong đó Hà Nội hoàn thành với tỉ lệ cao nhất - hơn 96%; cả 3 tỉnh, thành phố đều quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31-3-2024. Trên toàn tuyến đường song hành, Hà Nội đã tổ chức 32 mũi thi công, trong đó có 2 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu; Bắc Ninh, Hưng Yên cũng sẽ triển khai các mũi thi công trên toàn tuyến trong tháng 1, chậm nhất là quý I-2024.

Với tình hình tiến độ hiện nay, trong năm 2025 chúng ta sẽ hoàn thành đường song hành Vành đai 4. Vấn đề khó khăn về vật liệu đất, cát phục vụ thi công cũng được tháo gỡ trong năm qua, tới đây chúng ta sẽ rà soát bổ sung để cần thiết có thể hỗ trợ hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Tuy nhiên, với các thủ tục liên quan đến dự án thành phần PPP thì vẫn rất cần sự hỗ trợ, đẩy nhanh của các bộ, ngành trung ương.

Thứ 2, thành phố đã triển khai một bước rất quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô với 3 nội dung lớn, đó là: Phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tháo gỡ khó khăn về thể chế; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bố trí không gian phát triển. Cả 3 nhiệm vụ này đến nay đều cho kết quả tốt. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến với sự đồng thuận rất cao tại kỳ họp thứ sáu. HĐND thành phố đã thông qua Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Còn đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các báo cáo quan trọng đã được hoàn thành. Thành phố đang hướng tới mục tiêu trình và được Quốc hội thông qua 3 nội dung quan trọng này vào kỳ họp thứ bảy diễn ra tháng 5-2024. Đây là những việc rất lớn và có ý nghĩa lịch sử, quyết định đến sự phát triển bền vững, lâu dài của Thủ đô.

- Như vậy, chúng ta cũng có thể hình dung phần nào mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, nhất là với yêu cầu "năm sau phải hơn năm trước". Xin ông cho biết quan điểm chỉ đạo của Thành ủy đối với nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong năm mới?

+ Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc gắn với thực hiện tốt chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tăng cường thực hành tinh thần cán bộ "7 dám" mà Tổng Bí thư và Trung ương đã chỉ đạo, đó là: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2024, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố trong năm mới, như: Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội (khóa XV) thông qua, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2024); từng bước hoàn thành các mục tiêu, tầm nhìn theo định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, từ đó tạo tiền đề vững chắc cho năm 2025 - năm cuối để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 của thành phố.

- Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, ông có điều gì nhắn gửi với cán bộ và nhân dân Thủ đô?

+ Thành phố còn rất nhiều việc phải làm, phải đầu tư, xây dựng phát triển. Nhiều mặt khó khăn, hạn chế, bất cập đang đòi hỏi phải giải quyết. Trong năm qua, tôi luôn lưu ý các cấp, các ngành là song song với việc tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, phải quán triệt tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: Dân là gốc; làm việc gì cũng phải có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, việc khó đến mấy mà người dân đồng tình ủng hộ cũng có thể vượt qua, và ngược lại, việc dễ đến đâu mà dân không theo thì cũng thất bại. Như dự án đường Vành đai 4 chẳng hạn, khó khăn là thế, thời gian lại rất khẩn trương, nhưng nhờ dân ủng hộ mà chúng ta khởi công đúng kế hoạch, giải phóng mặt bằng đến nay đạt hơn 96%.

Do đó, tôi đề nghị trong năm 2024, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở phải gần dân, sát dân hơn nữa, phải tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để thúc đẩy công việc; tập trung chăm lo cho đời sống nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với dân; giải quyết kịp thời nhu cầu thiết yếu, những ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân...

Chúng ta đều rất tự hào khi được sinh sống và làm việc ở Thủ đô - trái tim của cả nước; mỗi ngày qua đi lại thêm gắn bó, thêm yêu Hà Nội hơn. Từ đây, mỗi chúng ta đều thấy rõ phải có trách nhiệm với Thủ đô, để cùng chung sức, đồng lòng, chia sẻ, đóng góp xây dựng Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chiến sĩ đồng bào cả nước.

Tôi tin rằng, truyền thống đoàn kết, ý chí khát vọng thịnh vượng sẽ thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đi đầu, thi đua giành kết quả tốt trên mọi lĩnh vực trong năm mới, thiết thực chào mừng sự kiện rất quan trọng của Thủ đô chúng ta, đó là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2024).

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, xin gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ và nhân dân, các lực lượng vũ trang Thủ đô, chúc Tết an vui đến với mọi nhà.

- Xin cảm ơn ông!