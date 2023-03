Bí thư Đoàn CA Sơn La lọt top Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Lan toả lòng nhân ái với dự án "Nuôi em Mộc Châu"

Từ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất đến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Ngày 12/4/2022, tại Đại hội lần thứ XXI của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027, trung uý Dương Hải Anh (26 tuổi, dân tộc Kinh, quê Thanh Hóa) được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công an tỉnh khoá XXI với số phiếu đạt 96,7% (145/150 phiếu).

Với kết quả này, anh Dương Hải Anh trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Thành tích trên là kết quả từ quá trình nỗ lực, năng nổ tham gia hoạt động Đoàn hội nhiều năm liền của anh Hải Anh. Nam trung uý từng là Sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an, là một Phó Bí thư năng nổ, nhiệt tình của Liên chi Đoàn khoá D41( 2015 - 2019) Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiên phong Cảnh sát trẻ” được thầy cô trong Học viện đánh giá cao vì tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ là một cán bộ Đoàn xuất sắc thời sinh viên, anh Hải Anh còn luôn duy trì thành tích cao trong học tập cũng như tham gia vào nghiên cứu các đề án cấp học viện và cấp bộ. Anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân với thành tích học viên xuất sắc toàn khóa.

Ra trường, trung úy Dương Hải Anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Vượt lên trên những khó khăn của nhiệm vụ khi công tác tại địa bàn vùng sâu vùng xa phức tạp, anh vẫn thể hiện năng lực xuất sắc của bản thân với hàng loạt giải thưởng, bằng khen, giấy khen như: Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng, giải Tình nguyện quốc gia năm 2021, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2021, 6 bằng khen của T.Ư Đoàn, 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an,..

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng cho anh Dương Hải Anh.

Và ngày 6/3 vừa qua, trung úy Dương Hải Anh vinh dự là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lĩnh vực hoạt động xã hội. Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đánh giá trong lĩnh vực hoạt động xã hội, trung úy Dương Hải Anh có một hành trình thiện nguyện kiên trì, bền bỉ, hiệu quả, kết nối được nhiều trái tim nhân ái chung tay hỗ trợ cho trẻ em vùng cao.

Lan toả lòng nhân ái với dự án "Nuôi em Mộc Châu" và nhiều chương trình giúp trẻ em nghèo khác

Hàng loạt thành tích, danh hiệu, bằng khen, giấy khen của anh Dương Hải Anh là kết quả của hàng chục năm bền bỉ tham gia công tác đoàn hội, nhất là công tác thiện nguyện. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Hải Anh đã cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các địa bàn khó khăn của các xã vùng sâu, vùng xa biên giới.

Từ tinh thần thiện nguyện, từ trái tim biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, khi về nhận công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Trung úy Hải Anh tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi nhiều cách làm sáng tạo nhằm đạt được những kết quả hữu ích, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng hơn nữa, điển hình là Dự án "Nuôi em Mộc Châu" đã được lan toả và ủng hộ rất nhiều trong thời gian qua.

Anh Dương Hải Anh là chủ nhiệm dự án "Nuôi em Mộc Châu". Ảnh: CAND

Ý tưởng về dự án xuất phát từ những lần tuần tra tại các xã biên giới của huyện Mộc Châu, cùng ở lại, cùng sinh hoạt với bà con, anh Hải Anh đã chứng kiến các em nhỏ nơi đây đến trường khi cái bụng đói, hoặc chỉ mang theo một nắm cơm trắng nhỏ để chan cùng nước lọc tại lớp rồi ăn qua bữa trưa. Thậm chí, có em bỏ học, theo cha mẹ lên nương rẫy đào măng, hái rau rừng về ăn, lay lắt qua ngày.

Thương các bé, người chiến sĩ công an trẻ đã lên kế hoạch xây dựng chương trình và báo cáo chỉ huy Công an huyện. Được sự đồng ý của Đảng uỷ, chỉ huy, anh cùng Đoàn thanh niên Công an huyện triển khai thực hiện với mục tiêu hỗ trợ ban đầu 54 em nhỏ, cải thiện để bữa ăn của các em học sinh có thêm thịt, cá, trứng và rau xanh...

Bắt đầu hoạt động từ năm 2021 bằng vận động bạn bè, người thân của anh Hải Anh cùng chung tay giúp sức. Sau nhờ mọi người ủng hộ, dự án được lan toả, anh đã lên ý tưởng làm website để giới thiệu về chương trình, kết nối với các nhà hảo tâm.

Thành quả sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và các cộng sự là gần 4.000 em nhỏ đã được no cái bụng khi đến trường sau gần 2 năm triển khai dự án.

Những hình ảnh thiện nguyện của anh Hải Anh và các đồng đội. Ảnh: Tiền Phong

Dự án ban đầu chỉ thực hiện ở xã biên giới Lóng Sập, rồi mở rộng quy mô ra toàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Đến nay, "Nuôi em Mộc Châu" chính thức mở rộng quy mô trên toàn tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, dự án còn thực hiện chương trình bổ trợ như "Nước sạch cho em" theo công nghệ UNICEF, áo ấm, chăn ấm cho em... Đặc biệt, dự án còn hoàn thành việc xây dựng 14 điểm trường, nhà nội trú; 5 nhà hạnh phúc, những công trình phụ trợ cho “Nuôi em Mộc Châu” và có giá trị đầu tư cũng như sử dụng rất lớn.

Với nhiều năm hoạt động công tác tình nguyện, ngoài Dự án "Nuôi em Mộc Châu", trung úy Hải Anh còn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng như: Hiến máu tình nguyện, Ba cùng với nhân dân, các chương trình tặng vật phẩm như Chăn ấm cho em, Nước sạch cho em, Tủ sách vùng cao hay tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn ma tuý cho bà con dân bản...

Nụ cười tươi rói của người chiến sĩ trẻ bên các em nhỏ đã và đang làm tiếp tục được lan toả bởi yêu thương. Ảnh: "Nuôi em Mộc Châu"