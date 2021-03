Bí thư Đoàn bị giam oan 28 tháng muốn được xin lỗi tại nơi ở

Hôm qua (8/3), anh Bùi Minh Lý (nguyên bí thư chi đoàn Ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - người bị bắt tạm giam hơn 28 tháng đã có thư gửi ông Phạm Minh Triều - Chánh án TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) nói không muốn được xin lỗi tại tòa, mà là tại nơi anh cư trú.

Theo anh Lý, ngày 5/3 vừa qua, Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Hoan đã mời anh Lý đến và nói rằng "không về quê anh Lý xin lỗi” và buổi xin lỗi sẽ được tổ chức tại tòa. Lý do ông Hoan đưa ra là lo ngại dịch COVID-19, đồng thời UBND xã Đông Thạnh nơi anh Lý cư trú cũng thống nhất là không thể tập trung đông người và lo ngại vấn đề an ninh.

“Nghe ông Hoan nói thế, ban đầu tôi đồng ý ký vào văn bản viết sẵn do ông Hoan đưa và chấp nhận việc được xin lỗi ở trụ sở tòa. Tuy nhiên, sau đó tôi về địa phương để hỏi về việc này thì lãnh đạo xã Đông Thạnh nói hoàn toàn ngược lại. Họ bảo sẵn sàng hỗ trợ, chuẩn bị mọi phương tiện, thiết bị, đảm bảo an ninh cần thiết trong khả năng có thể để tòa xin lỗi tôi”, anh Lý nói. Vì vậy, anh Lý muốn cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh xin lỗi anh tại nơi anh đang cư trú.

Vụ việc xảy ra hơn 7 năm trước, khi đó anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư một chi đoàn ở tỉnh Long An, bị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Bình Thạnh bắt tạm giam và truy tố tội “Cướp giật tài sản”. TAND quận Bình Thạnh tuyên án anh Lý 3 năm tù.

Bản án sơ thẩm quy kết anh Lý giật một sợi dây chuyền của người dân ở quận Bình Thạnh. Anh Lý bị tạm giam hơn 28 tháng và ra tòa 5 lần (3 phiên sơ thẩm, 2 phiên phúc thẩm). Ngày 31/7/2018, Công an quận Bình Thạnh đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Lý do không chứng minh được anh có tội.