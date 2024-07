Sáng 17-7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.



Ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Lê Văn Dũng chủ trì buổi đối thoại

3 dự án gồm Khu đô thị Bách Đạt 1 (8,17 ha), Khu đô thị 7B mở rộng (19,53 ha) và Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside (18,26 ha), cùng thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Trong 3 dự án này, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị ký kết với Công ty Bách Đạt An để phân phối sản phẩm. Công ty Hoàng Nhất Nam đã ký kết với hơn 840 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền. Tuy nhiên, do các bên không thống nhất được việc thực hiện hợp đồng nên đã kiện nhau ra tòa.

Tại buổi đối thoại, hầu hết ý kiến của người dân đều bày tỏ bức xúc vì sự việc kéo dài đã 7 năm mà chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, bản án phúc thẩm có hiệu lực gần 4 năm mà chưa được thi hành.

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Các ý kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên, gồm chính quyền địa phương và 2 doanh nghiệp (DN). Trách nhiệm trong việc chậm trễ thi hành án. Yêu cầu làm rõ hành vi "lừa đảo", chiếm dụng vốn của 2 DN, yêu cầu sớm ra sổ đỏ cho người mua đất.

Được cho là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước người dân và chính quyền địa phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Đạt An gửi lời xin lỗi đến chính quyền và người mua đất.

Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Đạt An hứa tiếp tục thực hiện dự án

Ông này đưa ra lý do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời cho biết vào ngày hôm qua (16-7) đã có cuộc làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam và Công ty Hoàng Nhất Nam. Tại đây, 2 DN thống nhất sử dụng số tiền mà Công ty Hoàng Nhất Nam thu của khách hàng, để tiếp tục thực hiện 3 dự án.

Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Đạt An cam kết sau buổi họp sẽ xúc tiến các công việc để hoàn thiện dự án, sớm ra sổ đỏ cho người dân.

Thượng tá Hà Thế Xuyên – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng mấu chốt nằm ở Công ty Bách Đạt An có tiếp tục thực hiện dự án hay không. 6 năm qua, các cơ quan ban ngành của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa nhưng Công ty Bách Đạt An không làm.

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam

"Bây giờ theo như ý kiến của bà con, chỉ cho một thời gian nhất định, nếu Công ty Bách Đạt An không thực hiện thì sẽ khởi tố vụ án hình sự" – ông Xuyên nói.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Dũng chia sẻ với những bức xúc, khó khăn, lo lắng của bà con khi vụ việc kéo dài suốt nhiều năm mà chưa thể giải quyết dứt điểm.

Ông Dũng đề xuất tạo điều kiện cho Công ty Bách Đạt An tiếp tục triển khai dự án. Từ nay đến ngày 31-8-2024, Công ty Bách Đạt An phải nộp tiền nợ thuế để được xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh, gia hạn tiến độ dự án, nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho thị xã Điện Bàn để GPMB diện tích còn lại.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu kết luận buổi đối thoại

Nếu đến thời điểm đó mà không thực hiện các nội dung trên thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Đồng tình với ý kiến của ông Lê Văn Dũng, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và thống nhất cho thời hạn như trên. Nếu Công ty Bách Đạt An không thực hiện sẽ kiên quyết xử lý, không thể cứ hứa hẹn mãi.