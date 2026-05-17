Bị thanh niên truy đuổi, đánh giữa phố Hà Nội, cô gái la "em có làm gì đâu": Bất ngờ mối quan hệ

Ngày hôm nay (17/5), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc gây tranh cãi xảy ra vào tối muộn ngày 16/5 trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, hai cô gái đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, to tiếng, sau đó xảy ra xô xát.

Trong clip, cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Cô gái này cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh 2 ô tô đỗ bên đường tìm sự hỗ trợ, nhưng cô vẫn tiếp tục bị thanh niên kia hành hung. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều lời đồn đoán xung quanh vụ việc, nhưng đa số cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hai cô gái đi xe máy đã "phớt lờ" lời trêu đùa của hai thanh niên kia. Tuy nhiên, một sự thật khác đã được hé lộ.

Tối 17/5, thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết Công an phường đã vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc hai cô gái bị đuổi đánh trong đêm 16/5. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa cô gái Đ.Y.N. (SN 2006) và T.B.M. (SN 2005, cùng trú phường Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện đang chung sống và có một con chung.

Tối 16/5, N. xin phép M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, N. cùng bạn là P.Q.A. trở về thì bắt gặp T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đang trên đường đi tìm. Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi, đến trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào người N. và bạn cô là A.

Hiện Công an phường Xuân Đỉnh đã mời những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.