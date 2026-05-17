HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị thanh niên truy đuổi, đánh giữa phố Hà Nội, cô gái la "em có làm gì đâu": Bất ngờ mối quan hệ

Hương Trà (T/H)
|

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip 2 cô gái bị 2 thanh niên đuổi đánh vì "phớt lờ" lời trêu ghẹo. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày hôm nay (17/5), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc gây tranh cãi xảy ra vào tối muộn ngày 16/5 trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, hai cô gái đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, to tiếng, sau đó xảy ra xô xát.

Trong clip, cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Cô gái này cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh 2 ô tô đỗ bên đường tìm sự hỗ trợ, nhưng cô vẫn tiếp tục bị thanh niên kia hành hung. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều lời đồn đoán xung quanh vụ việc, nhưng đa số cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hai cô gái đi xe máy đã "phớt lờ" lời trêu đùa của hai thanh niên kia. Tuy nhiên, một sự thật khác đã được hé lộ.

Camera ghi lại sự việc.

Tối 17/5, thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết Công an phường đã vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc hai cô gái bị đuổi đánh trong đêm 16/5. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa cô gái Đ.Y.N. (SN 2006) và T.B.M. (SN 2005, cùng trú phường Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện đang chung sống và có một con chung.

Tối 16/5, N. xin phép M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, N. cùng bạn là P.Q.A. trở về thì bắt gặp T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đang trên đường đi tìm. Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi, đến trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào người N. và bạn cô là A.

Hiện Công an phường Xuân Đỉnh đã mời những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mất 6 chỉ vàng mẹ chồng tặng trước giờ đón dâu, cô gái Cà Mau áp lực, khóc sưng mắt
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại