Bi thảm đời "con trai vua sắt thép": Mê gái đẹp, phá sản nghiệp tỷ đô, sống chui nhủi

Từng được kế thừa sản nghiệp tỷ đô của người cha được mệnh danh là "ông vua sắt thép tỉnh Sơn Tây", tuy nhiên Lý Triệu Hội lại sớm "ngã ngựa" để phải rơi vào cảnh tù tội, bỏ trốn không tung tích chỉ vì lối sống ăn chơi trác táng của mình.

Ngày 6/11/2018, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) công bố danh sách 200 phạm nhân bị thi hành án vì tội "thất tín", trong đó bao gồm Lý Triệu Hội vì ôm món nợ khổng lồ 216 triệu NDT (khoảng 740 tỷ đồng) và còn bị phạt hơn 50 triệu NDT (khoảng 160 tỷ đồng), đồng thời còn bị cấm xuất cảnh.

Bị truy nã toàn quốc, hiện nay không còn ai biết Lý Triệu Hội thiếu gia ngày nào đang trốn nơi đâu.

Sự nghiệp lên hương bất ngờ của Chủ tịch 22 tuổi

Lý Triệu Hội (sinh năm 1981) là con trai của doanh nhân Lý Hải Thương, người sáng lập tập đoàn sắt thép Shanxi Haixin Iron and Steel Group Co., Ltd.

Ông được người đời ca tụng là "huyền thoại trong giới doanh nhân Trung Quốc" với danh xưng "vua sắt thép". Từ 2 bàn tay trắng, chàng trai 20 tuổi đã huy động được số vốn lớn rồi xây dựng một nhà máy luyện than. Quận Wenxi, nơi đặt Nhà máy Gang thép Haixin, đã thoát nghèo thành công nhờ vào khoản nộp thuế hàng trăm triệu nhân dân tệ của Haixin, đồng thời nuôi sống 2/3 dân số của quận.

Có người còn ca tụng: "Haixin hắt hơi, toàn bộ cảm lạnh". Lý Triệu Hội, ngược lại, từ bé đã có kết quả học tập vô cùng kém cỏi khi 4 trong 5 khóa học chính ở trường trung học không đạt, thậm chí không có cơ hội vào được trường cấp 3 bình thường.

Tuy nhiên, bi kịch chỉ thực sự xảy đến với gia tộc này vào năm 2003 khi Lý Hải Thương bị bắn chết bởi người bạn thời thơ ấu Phùng Dẫn Lượng chỉ vì lý do hắn muốn bán đất của mình cho Haixin nhưng bị từ chối.

Mặc dù danh sách kế nhiệm cho đến 3 người tiềm năng: một là trợ lý cá nhân đã theo sát ông Lý Hải Thương từ những ngày đầu lập nghiệp; 2 là tổng giám đốc Haixin, cũng là người em thứ 5 của ông Lý; 3 chính là con trai Lý Triệu Hội nhưng đến cuối, vì một lí do nào đó, người con trai khi ấy chỉ mới là anh sinh viên 22 tuổi, chưa có bất cứ kinh nghiệm nào trong kinh doanh và quản lý lại đứng lên "cầm trịch".

Bi kịch bất ngờ xảy đến với gia đình chàng trai Lý Triệu Hội khi ông Lý Hải Thương bị bắn chết.

Đáng bất ngờ thay, thị trường sắt thép lúc bấy giờ đang trong thời kỳ bùng nổ nên việc kinh doanh thuận lợi. Lý Triệu Hội đã được giới kinh doanh đánh giá là "tài không đợi tuổi", đưa ra được những chiến lược kinh doanh hiệu quả và thậm chí còn lọt danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes.

Doanh thu hàng năm của Haixin tăng vọt từ 5 tỷ tệ lên 8 tỷ tệ. Năm 2004, Lý Triệu Hội đã bắt đầu tham gia vào thị trường đầu tư. Và rồi chàng thiếu niên "chân ướt chân ráo" này lại bất ngờ trở thành tỷ phú trẻ nhất ở Sơn Tây với tài sản ròng trị giá 15 tỷ NDT (khoảng 2,1 tỷ USD).



Thành công làm "mù mắt"

Thành công sớm, Lý Triệu Hội bắt đầu đốt tiền vào xe hơi sang trọng, biệt thự, du thuyền, dùng máy bay riêng để đi lại giữa Sơn Tây với Bắc Kinh.

Cùng lúc đó, tham gia vào thị trường chứng khoán quá thành công khiến chàng thanh niên không chịu cảnh giác, bỏ lơ công ty mình mặc dù thị trường lúc đó đang rơi vào khủng hoảng do nguồn cung thừa mứa, vượt xa cầu.

Lý Triệu Hội thậm chí còn từ chức Tổng giám đốc Haixin, chỉ giữ chức Chủ tịch để chơi cổ phiếu. Để đến năm 2013, tập đoàn Haixin chỉ còn khối tài sản 7 tỷ tệ nhưng lại phải ôm khối nợ lên đến hơn 25 tỷ.

Chỉ một năm sau đó, Haixin tuyên bố phá sản và tái cơ cấu. Vào năm 2015, Haixin đổi chủ, chính thức thuộc về tập đoàn công nghiệp nặng Bắc Kinh Jianlong, cơ nghiệp tỷ đô nay tan thành mây khói.

Cuộc hôn nhân "đậm mùi tiền" với nữ diễn viên nổi tiếng

Công ty đang nợ nần chồng chất, ấy vậy mà thiếu gia họ Lý "nổi tiếng mê gái đẹp" vẫn tổ chức một hôn lễ được coi là xa hoa, rình rang bậc nhất showbiz Trung Quốc thời bấy giờ. Đếm sơ qua phải có 600 bàn tiệc, dàn siêu xe 200 chiếc toàn Rolls Royce, Lamborghini,...để đón dâu.

Anh chàng còn lên hứng hào phóng lì xì cho hơn 10.000 nhân viên của mình mỗi người 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng).

Đám cưới "rình rang" của Chủ tịch Tập đoàn sắt thép.

Lý Triệu Hội tặng lễ vật đắt tiền cho cô dâu của mình.

Chỉ một năm sau, Lý Triệu Hội tặng cho người vợ của mình khoản tiền 43 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng), nhưng là để chia tay trong hòa bình, với ý nghĩa "đền bù thanh xuân" cho người con gái ấy.



Khi công việc kinh doanh của gia đình lâm nguy, Lý Triệu Hội lại trốn ở Bắc Kinh, dành hàng tháng để đi du lịch nhàn nhã, đem tiền tặng cho nhiều mỹ nữ.

Thiếu gia họ Lý bỏ ra tới 2 triệu nhân dân tệ chỉ để ăn cùng Thành Long.

Kịch bản tương tự lại diễn ra trong 5 năm sau đó, sắp phá sản đến nơi rồi nhưng Lý Triệu Hội vẫn nhất quyết tái hôn với nữ diễn viên Trình Noãn Noãn, và sau đó đầu tư thêm hàng trăm tỷ vào phim ảnh để giúp người đẹp giành được vai chính trong các phim.



Cứ như vậy, đến năm 2019, tờ Tin tức Bắc Kinh ước lượng Lý Triệu Hội sẽ phải "oằn mình" khoản nợ 1 tỷ NDT (khoảng 3.500 tỷ đồng) trong khi tất cả khối bất động sản anh đứng tên thì đã bị thu hồi để bán đấu giá. Tòa án hiện tại vẫn đang phải truy nã Lý Triệu Hội, ai tố giác được có thể nhận số tiền thưởng lên tới 21 triệu NDT (khoảng 74 tỷ đồng).

Vậy là chỉ trong thời gian vỏn vẹn 10 năm, thành quả bấu lâu của gia tộc này đã sụp đổ. Người con trai thiếu gia này đã phá sạch gia sản 2 tỷ USD mà cha để lại, hơn nữa còn "đẻ" ra thêm đống nợ không thể trả.

Nguồn: Sohu, EpochTimes, Toutiao

https://cafebiz.vn/bi-tham-doi-con-trai-vua-sat-thep-son-tay-cha-bi-ban-chet-me-gai-dep-pha-tan-san-nghiep-ty-do-va-no-dam-dia-phai-tron-chui-tron-nhui-20220318165654805.chn